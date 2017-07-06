Душанбинский горсуд приговорил сына сбежавшего в апреле 2015 года в ИГ экс-командира ОМОН МВД Таджикистана Гулмурода Халимова. 18 летний Бехруз Халимов был приговорен к 10 годам колонии строгого режима еще во второй половине прошлого месяца, однако «АП» удалось узнать об этом только сегодня в столичном суде.

Бехруз Халимов осужден по двум статьям УК Таджикистана - статье 32 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), а также по статье 401 (наёмничество).

В суде отметили, что следствие установило, что Бехруз Халимов связался посредством социальных сетей со знакомыми своего отца и намеревался при их содействии выехать в Ирак или Сирию, чтобы присоединиться в ряды боевиков ИГИЛ.

В суде сообщили, что для оспаривания решения душанбинского суда у Халимова-младшего, его родных и близких было отведено десять дней, но они не воспользовались данным правом.

Напомним, Бехруз Халимов был снят с рейса Душанбе-Москва 17 апреля. Тогда источник «АП» в силовых структурах сообщил, что через Москву он намеревался дальше перебраться в Ирак или Сирию.

Бехруз Халимов в прошлом году окончил школу в родном кишлаке Дараи Фон Варзобского района и занимался мелкой торговлей.

Между тем, в МВД РТ сегодня подтвердили факт столкновения родственников Гулмурода Халимова с таджикской милицией ночью 4 июля на территории кишлака Ибрати Восейского района.

Однако сейчас продолжается расследование, и в интересах следствия МВД отказалось от других комментариев.

По данным таджикских СМИ, в результате столкновения были убиты 4 близких к Гулмуроду Халимову людей – это его братья Фозил Халимов, Султон Халимов, племянник Афзал Абдурашидов и его сосед Насим Рахимов. И ещё три человека были задержаны - Али Халимов, Комил Халимов и Назир Халимов, родственники беглого полковника.

Заместитель начальника УБОП МВД Таджикистана Анвар Хусейнов госпитализирован с ножевым ранением в область легких, которое нанесли ему родственники Халимова. Он уже прооперирован и, по словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

Сотрудники милиции подозревают некоторых родных и близких Халимова в связах с террористическими организациями. По их данным, все убитые и задержанные родственники Халимова пытались незаконно перейти в Афганистан.

Родители экс-главы ОМОНа являются уроженцами района Восе, до сегодняшнего дня там проживает немало его родственников.

15 апреля журнал «Таймс» сообщил о том, что в Ираке в результате авиаудара был убит "военный министр ИГ", экс-глава ОМОН МВД Таджикистана Гулмурод Халимов. Как указывает издание, он был убит в результате авиаудара в западной части Мосула. Издание уточняет, что это была третья попытка уничтожить Халимова. Однако данную информацию о нейтрализации Халимова источники в Таджикистане не подтверждают. Беглый полковник до сих пор находится в розыске по линии Интерпола.

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