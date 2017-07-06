Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призывает ускорить процесс реализации проекта CASA-1000, который подразумевает возведение инфраструктуры для поставок электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан.

«На наш взгляд, ход реализации проекта отстает от намеченных сроков. Поэтому считаем жизненно важным не позволить дальнейшее замедление процесса реализации проекта CASA-1000 и нарастить совместные усилия по отдельным направлениям», - заявил Эмомали Рахмон в четверг на встрече глав государств и правительств стран-участниц проекта, которая открылась сегодня в загородной резиденции правительства РТ "Пугус" в Варзобе.

Глава Таджикистана считает необходимым обеспечить реализацию всех запланированных мероприятий в установленные сроки.

Кроме этого, отметил Рахмон, целесообразно принять соответствующие решения и, как можно скорее, начать строительство отдельных компонентов на территории четырех стран - участниц.

В 2016 году в Таджикистане был дан старт проекту CASA-1000 Пресс-служба президента РТ

Он также предложил всячески поддержать усилия правительства Афганистана по скорейшему началу строительства линии электропередачи постоянного тока на ее территории – компонента Проекта, по которому тендерные процессы уже завершены.

Президент РТ подчеркнул, что возведение более 1342 километров высоковольтных линий передачи постоянного и переменного тока, строительство конвертерных подстанций и применение новейшего оборудования ставят перед энергетиками дополнительные и серьезные задачи.

«Для их своевременного решения жизненно важна полная поддержка стран-участниц проекта и партнеров по развитию», - сказал таджикский президент.

По его словам, опыт продвижения проекта CASA-1000 за последние годы показал, что необходимо рассмотреть пути оптимизации деятельности действующих механизмов управления проектом.

«Меняющиеся внешние и региональные условия, вызовы и угрозы современного мира требуют от нас действенных и решительных мер для скорейшего и полного завершения проекта», - полагает Рахмон.

Он отметил, что ежегодно из-за задержки в реализации проекта страны-участницы теряют в совокупности более 500 миллионов долларов США.

«Поэтому мы предлагаем на регулярной основе проводить встречи официальных лиц, уполномоченных принимать решения», - сказал президент Таджикистана.

Наряду с этим, продолжил Эмомали Рахмон, предлагает рассмотреть возможность проведения ежегодных встреч высокого уровня стран-участниц проекта.

Процесс реализации проекта CASA-1000 был запушен в мае прошлого года. Таджикистан имеет возможность экспортировать электроэнергию круглый год путем увеличения мощностей по ее производству, отметил таджикский лидер.

«Для решения этой задачи в нашей стране предпринимаются необходимые меры в течение всего периода после обретения государственной независимости. Уже построены и сданы в эксплуатацию два средних и серия малых ГЭС с общей мощностью в более 1200 мегаватт. К концу 2018 года мы запланировали сдачу в эксплуатацию первого агрегата крупной Рогунской ГЭС. В то же время, в стране реализован или находится на стадии реализации ряд проектов по реконструкции и увеличению производственных мощностей существующих гидроэнергетических объектов, а также по расширению сети линий электропередач», - добавил Эмомали Рахмон.

Реализацию проекта CASA-1000 планируется завершить в 2020 году. На осуществление этого проекта будет направлено $1 млрд. 170 млн.

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