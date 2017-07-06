Апелляционный суд Марселя признал законным решение мэра корсиканского города Сиско о запрете буркини на муниципальных пляжах после инцидента с группой агрессивной магрибской молодежи в августе 2016-го, сообщает Sputnik Франция.

"Из-за терактов ислам и мусульмане стали вызывать все больше беспокойства в нашем обществе. Где граница? Мы запрещаем женщинам прикрывать свое тело на пляже, поскольку они не хотят его показывать, но как же мы можем разрешать открывать пляж для нудистов в центре Парижа? Я не могу понять, что законодательство классифицирует как связь с терроризмом, если мы разрешаем людям в самом центре Парижа ходить голыми", — сказал председатель мусульманской ассоциации "Сыны Франции" Камель Бешик.

Использование буркини было запрещено на пляжах Франции летом 2016 года, включая такие популярные курорты, как Ницца и Канны. За его нарушение оштрафовано множество женщин.

По его словам, в нынешней ситуации нужно обязательно различать сдержанные проявления культа и вызывающие проявления религиозной практики.

"Я не вижу в чем женщина, не желающая демонстрировать свое тело в местах, где присутствуют мужчины, нарушает общественный порядок. Но и ей я хочу сказать: вы прекрасно знаете, что, надев буркини, вы повысили степень напряженности", — добавил он.

Мэры около 30 французских коммун в августе прошлого года подписали постановления, запрещающие появляться на пляжах в мусульманском купальном костюме из-за возможной «угрозы общественному порядку». В случае если посетительница пляжа нарушит этот запрет, то ее штрафуют на €38.

13 августа 2016 года в бухте деревни Сиско на Корсике произошел инцидент. Все случилось после того, как местные подростки и туристы начали фотографировать женщин, купающихся в буркини. Вслед за этим в адрес «фотографов» «посыпались оскорбления со стороны молодых людей магрибского происхождения, завязалась драка.

В результате драки, которая была пресечена только после вмешательства 100 полицейских и жандармов, ранения получили четыре человека — в их числе беременная женщина.

После этого инцидента мэры около 30 французских коммун подписали постановления, запрещающие появляться на пляжах в мусульманском купальном костюме из-за возможной «угрозы общественному порядку».

Серия запретов на ношение буркини (произошло от слов «бурка» и «бикини») — мусульманского купального костюма для женщин — в различных городах Франции получила тогда поддержку от руководства страны.

Буркини (бурка + бикини) — купальный костюм для мусульманок, который отвечает всем требованиям шариата к одежде женщин. По своему крою буркини близок к пижаме и закрывает все тело женщины за исключением стоп, ладоней и лица.