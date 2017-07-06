Побывав в головном офисе, мы узнали, что администрация банка беззастенчиво взимает с вкладчиков дополнительные деньги, резко подняв расценки за банковские услуги.

Семья Ахмедовых в течение нескольких лет арендовала банковскую ячейку, в которой хранила документы и драгоценности.

«Раньше это стоило 25 сомони в месяц. Но в этом году нам сообщили, что плата возросла до 100 сомони, следовательно, за год это составит 1200 сомони. Но это слишком дорого, и нам пришлось отказаться от этой услуги и обратиться в другой банк», - рассказывает глава семейства.

Подорожала и плата за годовое обслуживание карточки - с 40 до 60 сомони, появилась комиссия за снятие наличных в банкоматах. Многие филиалы «Таджиксодиротбанка» закрылись, и вкладчиков перенаправили в головной офис, при этом ранее выданные карточки забраковали и всем приходится оформлять новые, уплатив за это еще 60 сомони.

Весьма убыточным для вкладчиков оказался и второй способ возврата вклада, предлагаемый банком: перевод на пластиковую карточку сразу $1 тысячи с получением «нала» через банкомат по 200 сомони в день. К тому же карточкой можно оплачивать покупку товаров в гипермаркете «Ашан» и в «Волне». Однако, как утверждают вкладчики, в последнем магазине предлагается лишь неходовой товар и по завышенной цене, а привязка к гипермаркету далеко не всех устраивает.

На первый взгляд, использование карточки кажется более удобным, чем стоять в очередях к начальству ТСБ и выпрашивать свои же деньги. Но, увы, оказывается, деньги переведут опять же с принудительной конвертацией в сомони по курсу Нацбанка. Этот курс намного ниже рыночного, и вкладчики на этом сразу теряют около $100. Плюс не забудьте плату в 60 сомони за карточку (эта плата станет ежегодной). Также банкомат каждый раз снимает комиссию банка в размере 1 сомони, и в целом (с тысячи долларов) это составит более 40 сомони.

К тому же вкладчику придется как минимум полтора месяца ежедневно ходить/ездить к банкомату головного офиса, так как постоянно купюры имеются только там. На это также придется потратить силы, время и деньги.

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