Редакция узбекской службы британской телерадиокорпорации Би-Би-Си (ВВС) возобновляет работу бюро в Узбекистане. Сообщив об этом 5 июля, редакция объявила набор сотрудников, пишет Фергана.ру.

Кандидаты должны обязательно владеть узбекским языком, знание русского, английского и других приветствуется. Требуются творческий подход, умение находить интересные темы, мобильность, поскольку придется освещать события не только в Ташкенте, но и в регионах Узбекистана.

В апреле 2017 года министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов сообщил, что его ведомство рассматривает заявление Би-Би-Си на аккредитацию в республике. По данным «Ферганы», заявление было подано в декабре 2016 года.

Напомним, британская телерадиокомпания закрыла свое бюро в Узбекистане и вывезла из страны семь сотрудников в октябре 2005 года. Как и многие другие иностранные СМИ, журналисты Би-Би-Си столкнулись с притеснениями и запугиванием со стороны властей. Отношение официального Ташкента к публикациям зарубежной прессы всегда было настороженным, но осложнилось после трагических событий (массового расстрела граждан при подавлении мятежа) в Андижане в мае 2005 года. Под давлением правительства Узбекистан, кроме Би-Би-Си, покинули представительства Радио «Свобода», IWPR, Associated Press, «Голос Америки», France Press и другие. Агентство «Фергана» также имело в Узбекистане аккредитованного корреспондента. Однако с 2002 года МИД отказывал нам в продлении аккредитации.

Первого марта 2017 года руководитель Центральноазиатской службы Би-Би-Си Хамид Исмаилов был задержан в аэропорту Ташкента сразу по прилёте из Лондона и в тот же день выдворен из Узбекистана – без объяснения причин.

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