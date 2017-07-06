Профессор генетики и директор Института права и бионаук в Стэнфордском университете Хэнк Грили считает, что "через 20-30 лет большая часть американцев не будет заниматься сексом для зачатия потомства. Вместо этого они будут выбирать созданные в специальной лаборатории эмбрионы с лучшими показателями рисков и шансов".

Свои взгляды относительно будущего репродуктивной функции человечества Грили представил на фестивале Aspen Ideas Festival, публикует inopressa.ru материал немецкой газеты Die Welt.

"Я не думаю, что мы будем в состоянии сказать, что тот или иной эмбрион сможет набрать 1550 пунктов в SAT (американский школьный тест для приема в высшие учебные заведения)", - говорит Грили. Но вот прогнозы по поводу того, что "один эмбрион, к примеру, будет иметь шансы в 60% попасть в высший слой общества, а другой - 13-процентную вероятность оказаться в десятке лучших", Грили считает реалистичными.

Но прежде всего в ходе предымплантационной диагностики искусственно созданные эмбрионы будут проверяться на наследственные раковые заболевания. Также будет возможен выбор пола и других особенностей ребенка.

Тем не менее, профессор отмечает, что этот способ не позволит "создавать" "идеальных детей", так как ученые смогут работать только с ДНК-материалом родителей. Однако уже в будущем желанные качества вроде голубых глаз можно будет внедрять при помощи инструмента редактирования ДНК CRISPR.

Грили уверен, что в будущем этот процесс станет не таким уж дорогим в связи с техническим прогрессом. Более того, Грили верит, что этот способ поможет сэкономить часть затрат на здравоохранение. В частности, при стоимости "селекционного" ребенка в 10 тыс. американских долларов 100 детей принесут уже миллион долларов. Стоимость ухода за больным ребенком настолько велика, что снижение рождаемости больных детей всего на 0,3% позволит сэкономить значительные суммы, добавляет издание.