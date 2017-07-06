В ночь на четверг, 6 июля, произошёл пожар на парковке автосалона в Гамбурге. Об этом сообщает СМИ со ссылкой на Hamburger Morgenpost.

По данным издания, полностью сгорели восемь дорогостоящих автомобилей.

Отмечается, что полиция начала расследование инцидента, найденные улики могут позволить квалифицировать произошедшее как поджог. Предполагается, что происшествие связано со стартующим 7 июля саммитом лидеров стран «Большой двадцатки».

Стоит отметить, что в последние дни немецкие радикалы организовывали несколько акций протеста из-за предстоящего в Гамбурге саммита G20. Так, 5 июля сообщалось, что во время беспорядков пострадали четверо полицейских.

Участники марша «1000 фигур» провели молчаливую акцию протеста против саммита G20 в Гамбурге

Демонстранты, покрасившие себя в цвет глины, то двигались, то застывали. В конце акции они разорвали тёмно-серые одежды и начали танцевать в разноцветных футболках.

Саммит "Большой двадцатки" пройдёт в Гамбурге 7–8 июля.

В дни саммита ожидается крайне активный всплеск протестов, поэтому полиция стянула в город дополнительные силы — более 20 тыс. сотрудников со всей страны, привлечена охрана из других стран.