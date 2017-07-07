В Высшем пограничном институте ГКНБ Таджикистана 6 июля состоялась торжественная церемония вручения дипломов с присвоением первого офицерского звания –лейтенант более 80 выпускникам.

Со словами напутствия к молодым офицерам обратился заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан генерал-майор Мансур Умаров, сообщил «АП» пресс-секретарь Пограничных войск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

По его совам, Умаров высоко оценил деятельность таджикских пограничников, и отметил, что "территория любой независимой страны является одной из святынь и важным определением её государственности, а безопасность любого народа и государства зависит от уровня защищенности его рубежей".

Также с поздравлениями выступили - начальник Пограничной группы ФСБ РФ в РТ генерал-майор Вадим Митрейкин, председатель совета ветеранов и пенсионеров пограничных войск генерал-лейтенант Сафарали Сайфуллоев, которые обратились к молодым офицерам с напутствием верно служить Родине и преодолевать все тяготы службы.

Вручая диплом новоиспеченным пограничникам Командующий Погранвойсками генерал-лейтенант Раджабали Рахмонали выразил уверенность, что молодые выпускники Высшего пограничного Института с честью и достоинством выполнят свой священный долг перед Родиной.

Молодые офицеры в дальнейшем будут проходить службу по всей республике во всех войсковых частях и подразделениях Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан.