Банк России готовит рестайлинг отечественной валюте. Старт этому процессу даст выпуск 200-рублевой и 2-тысячной купюр, передает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента наличного денежного обращения Банка России Александра Юрова.

По его словам, смысл модернизации — в замене защитных признаков на банкнотах, которая обычно осуществляется раз в 5–7 лет. Однако в итоге модернизация может оказаться настолько глубокой, что это приведет к частичной или даже полной переработке художественного оформления купюр.

Означает ли это, что в кошельках у россиян в недалеком будущем захрустят совсем новые купюры, Юрин уточнять не стал. Вместе с тем уже известно, что вместо эмблемы Центрального банка на рублевых банкнотах появится государственный герб. Это новшество впервые будет применено на купюрах достоинством в 200 и 2000 рублей, а в перспективе затронет денежные банкноты других номиналов.

Впрочем, изменения уже можно увидеть на монетах: начиная с прошлого года выпускаются в обращение монеты с гербом, а не с эмблемой Банка России, как было раньше. До этого российский двуглавый орел появился на банкнотах, выпущенных ограниченным тиражом к Олимпийским играм в Сочи.

При этом Александр Юров подчеркнул, что речь идет о плановой замене, когда банкноты с новым дизайном постепенно вытесняют деньги старого образца. «Те банкноты и монеты с изображением эмблемы Банка России, которые находятся в обращении сейчас, изыматься исключительно ради замены эмблемы на герб не будут», — цитирует издание представителя Центробанка.

Поясняя, почему Банк России сразу не использовал государственный герб при разработке художественного оформления своих монет и банкнот, Александр Юров напомнил, что при их появлении еще не было закона о Государственном гербе Российской Федерации и его применении.