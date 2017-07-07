Таджикские дзюдоисты Комроншо Устопириён и Саиджалол Саидов опоздали на открытый турнир Азии в китайском Тайбэе. Участие в этих соревнованиях входило в часть подготовки к чемпионату мира по дзюдо, который состоится в Будапеште 28 августа-3 сентября этого года.

Напомним, Чемпионат Азии по этому виду спорта был проведен 26-28 мая в Гонконге, где Устопириён в весовой категории до 90 кг выиграл золотую медаль.

По словам Устопириёна, он и Саиджалол должны были вместе вылететь из Душанбе в Дубай вечером, 5 июля, а потом сделать там пересадку на рейс до Тайбэя.

Он рассказал, что из-за погодных условий рейс авиакомпании "Сомон Эйр" из Душанбе задержали на 9 часов из-за погодных условий, в итоге таджикские спортсмены остались за бортом турнира.

«Азия Опен» в Тайбэе проходит ежегодно в июле. По сообщению Федерации дзюдо Таджикистана в нем не разыгрываются олимпийские рейтинговые очки, но турнир служит проверкой готовности дзюдоистов перед крупными чемпионатами. Аккредитация спортсменов для участия в этом открытом турнире прошла вчера, сегодня состоятся жеребьевки. Наших спортсменов там не будет.

Мировая федерация дзюдо запланировала несколько турниров, где будущие участники чемпионата мира могут участвовать и повысить уровень своей готовности. Например, до конца июля пройдут разные этапы Кубка Европы в Германии (15-16 июля), Беларуси (22-23 июля), ряд других турниров.