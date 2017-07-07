Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с президентом Афганистан Мухаммадом Ашрафом Гани, который прибыл в Душанбе на саммит CASA-1000. Он прошел 6 июля в загодоной резиденции правительства РТ «Пугус».

На встрече, состоявшейся с участием официальных делегаций Таджикистана и Афганистана, были рассмотрены состояние и перспективы межгосударственных отношений в интересующих сторон сферах, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Межгосударственное сотрудничество и интеграция в рамках реализации исторического проекта CАSА-1000 было названо ярким примером связей высшего уровня, и непосредственное участие руководства Афганистана в работе саммита стало ещё одним доказательством всесторонней поддержки этого важного регионального проекта правительством Афганистана, отмечает пресс-служба.

На встрече были рассмотрены вопросы, связанные с дальнейшим сотрудничеством Таджикистана и Афганистана в сферах экономики, торговли, прямой инвестиции, энергетической инфраструктуры, автомобильных и железных дорог, а также использования совместных и региональных транзитных возможностей.

Лидеры двух соседних стран обменялись мнениями относительно дальнейшего сотрудничества в обеспечении всеобщей безопасности и стабильности в Афганистане, в борьбе против преступности и преступлений, терроризма, экстремизма, контрабанды наркотических веществ и за укрепление межгосударственной границы.

Президент Мухаммад Ашраф Гани выразил признательность и благодарность Эмомали Рахмону за его постоянные усилия, направленные на нормализацию военно-политической ситуации в Афганистане, поддержку этой страны на региональном и мировом уровнях, и подчеркнул, что Афганская сторона в ответ на внимание и поддержки таджикской стороны всегда будет стремиться, чтобы уровень и качество межгосударственного сотрудничества соответствовали национальным интересам обоих государств.