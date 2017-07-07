Во многих селениях республики чистой питьевой воды попросту нет, и люди вынуждены брать ее из родников и рек. Порой, проходя в поисках воды не один километр.

Население Таджикистана «стоит у воды», а по уровню водоснабжения, по устойчивому доступу к улучшенным источникам питьевой воды занимает аж 156-е место среди 177 стран мира, охваченных оценкой ООН. С 57,5-процентным доступом среди постсоветских стран и СНГ республика занимает последнее место…

Из постсоветских стран стопроцентную обеспеченность питьевой водой имеют жители Эстонии, Латвии, Литвы. Из стран СНГ – население Беларуси. Обеспеченность Российской Федерации составляет 97-98% населения.

Обеспеченность питьевой водой стран Центральной Азии примерно равна 75-76% населения. В том числе: Казахстан - более 86% населения, Узбекистан - 82%, Кыргызстан - 77%, Туркменистан – более 72%, Таджикистан – только 57,5% населения (в 2005 году было 59%). Остальная часть населения стран ЦА по-прежнему пользуется неулучшенными источниками питьевой воды, включая незащищенные родники и открытые водоемы.

Почему так?

Отсутствие доступа к питьевой воде у значительного количества населения (42,5%) Таджикистана связано не с физической нехваткой воды - воды более чем достаточно. Причина экономическая - отсутствие адекватной инфраструктуры вследствие финансовых, технических или других ограничений, а также институциональная - отсутствие надлежащих общественных институтов, обеспечивающих надежное, безопасное водоснабжение.

Только цифры

92,6% населения азиатской части Евразийского континента обеспечено питьевой водой. Из стран Азии население Малайзии, Таиланда, Ливана, ОАЭ, Катара, Сингапура, Израиля обеспечено на 100% питьевой водой.

Доступ к питьевой воде на Африканском континенте имеют 77,5 процента населения.

Население мира на конец 2015 года составляло 7,35 млрд человек, из них 6,69 млрд, или 91%, обеспечены питьевой водой и только 661,5 млн, или 9%, не имеют доступа к чистой питьевой воде. Из 177 стран, охваченных оценкой, в 48 странах население полностью - на 100% - обеспечено чистой в санитарном отношении питьевой водой. В промышленно развитых странах 99% населения обеспечены водой. В развивающихся странах - 89%. Самый низкий показатель имеет Камбоджа - 41% населения и 177-е место.

147 стран достигли целевого показателя на период до 2015 год по питьевой воде, 95 стран решили задачу по обеспечению людей санитарно-техническими средствами, а 77 стран реализовали и то, и другое.

В настоящее время в мире 96 процентов городского населения и 84 процента сельского населения пользуются улучшенными источниками питьевой воды.

На сегодняшний день на долю муниципального водоснабжения в мире приходится 12 процентов от общего объема забора пресной воды, в Таджикистане - 3%.