Таджикистан занял 91-ое место (0,292 балла) в Глобальном индексе кибербезопасности-2017, подготовленном Международным союзом электросвязи (ITU) ООН. Всего в индексе представлено 194 стран мира.

Среди стран СНГ по уровню обеспечения кибербезопасности Таджикистан находится на седьмом месте: авторы индекса считают нашу республику безопаснее Узбекистана, Кыргызстана, Армении и Туркменистана.

В десятку наиболее развитых с точки зрения кибербезопасности стран вошли Сингапур, США, Малайзия, Оман, Эстония, Маврикий, Австралия, Грузия, Франция и Канада.

Россия занимает 11-ое место, Беларусь – 39-ое, Азербайджан – 48-ое, Украина – 59-ое, Молдова – 73-ое, Казахстан – 83-ое, Узбекистан – 93-ое, Кыргызстан – 97-ое, Армения – 111-ое, а Туркменистан занимает 132-ое место.

К странам с самыми ненадежными системами безопасности в сети причислены Йемен, Центральноафриканская республика и Экваториальная Гвинея.

Эксперты ITU оценивали страны по пяти параметрам. Так, при составлении рейтинга учитывалась юридическая, техническая, организационная подготовленность, готовность к сотрудничеству и развитие образовательного и исследовательского потенциала.