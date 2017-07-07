Президент США Дональд Трамп накануне начал свое европейское турне, которое завершится участием в саммите «большой двадцадки» в Гамбурге и встречей с Владимиром Путиным.

В четверг Трамп приехал в Польшу, где встретился с президентом страны Анджеем Дудой. На официальной церемонии во время обмена рукопожатиями случился конфуз: супруга польского лидера Агата Корнхаузер-Дуда проигнорировала протянутую руку президента США и прошла мимо него, чтобы приветствовать Меланию Трамп.

До этого предметом многочисленных шуток стало рукопожатие Трампа и нового президента Франции Эммануэля Макрона, которое едва не переросло в соревнование по армреслингу.

Но все-таки нашелся тот, то победил Трампа в рукопожатии.

Дональд Трамп, прибывший на саммит в столицу Саудовской Аравии, встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, где у них состоялось энергичное рукопожатие. Трамп, прославившийся своими приветствиями, и в этот раз остался верен себе – и дернул руку таджикского лидера, однако Эмомали Рахмон не растерялся и потянул Трампа на себя.

В результате приветствия возник неловкий момент, который длился около семи секунд.

Посмотрим, каким будет историческое рукопожатие Трампа и Путина. Их встреча состоится сегодня в Гамбурге в рамках саммита G20.