В Ферганской области Узбекистана работает самый высокий в СНГ гаишник, его рост 214 сантиметров, пишет vesti.uz.

Пользователи группы в Facebook «Водители Ташкента» выложили фото и сообщили, что это бывший баскетболист, выступавший за армейскую команду.

Очевидцы также пишут, что “узбекский Дядя Степа” заполняет документы - к примеру, протокол за нарушения ПДД, - на крыше автомобиля. В шутку водители пишут, что с гаишником таких размеров они бы не стали спорить, а сразу молча бы отдали права, если он их остановит.

По данным ученых коллаборации NCD Risk Factor, средний рост мужчин в Узбекистане составляет 169,4 см. Это ровно столько, сколько составлял 100 лет тому назад средний рост самых высоких ныне голландских мужчин. Показатели роста мужчин Узбекистана за эти 100 лет улучшились на 8,3 см, пишет 1newz.uz.

Что касается женщин Узбекистана, то их средний рост составил 157,8 см. Согласно докладу, нынешние узбечки на 6,9 см выше своих предшественниц, живших более 100 лет тому назад.