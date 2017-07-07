ОАО «Банк Эсхата” и компания Union Pay International подписали меморандум на внедрение инновационных продуктов. В ходе встречи Президента группы компаний China Union Pay - господина Shi Wenchao и Председателя Правления Банка Эсхата - Хуршеда Насирова были обсуждены вопросы по внедрению новейших технологий. Особое внимание было уделено всестороннему сотрудничеству в направлении карточного бизнеса, а также по внедрению таких современных продуктов как денежные переводы Money express, QuickPass, Mobile Wallet, QR Code Payments, онлайн платежи и другие инновационные продукты компании Union Pay International.

Президент компании China Union Pay отметил тесные политические отношения между двумя государствами, развивающиеся в экономическом направлении. Как считают представители данной компании, прошедшая встреча даст дополнительный толчок в развитие дальнейших двухсторонних отношений.

В свою очередь Председатель Правления Банка Эсхата Хуршед Носиров выразил уверенность, что Банк полностью готов к сотрудничеству и переходу на новый уровень обслуживания, что даст возможность перехода от традиционного банкинга на инновационный.

Известно, что на сегодняшний день система безналичных платежей в РТ все еще находится на стадии становления, и в этой связи со стороны Правительства принимаются все необходимые меры, чтобы развивать и улучшать данную систему внутри страны.

Поддержка и внедрение инновационных технологий является одной из стратегических задач «Банка Эсхата» и подписание меморандума с Union Pay International еще раз доказывает заинтересованность Банка во внедрении инноваций и развитие деятельности по принципу “Идти в ногу со временем”.

Итогом эффективных двухсторонних переговоров стал подписанный меморандум на внедрение инновационных продуктов между Union Pay International и Банком Эсхата.

Следует отметить, что осенью прошлого года «Банк Эсхата» получил статус Принципала, а 30 июня 2017 года завершил сертификацию по эквайрингу.

На церемонии подписания меморандума Банк Эсхата презентовал присутствующим макеты бесконтактных карт, которые будут эмитированы в октябре месяце текущего года, после завершения эмиссионной сертификации. В данном направлении «Банк Эсхата» станет первым банком в Таджикистане, выпустившим бесконтактные карты UPI.

Президент China Union Pay International господин Shi Wenchao дал высокую оценку дизайну презентованных карт. Он отметил, благоприятное начало двухстороннего сотрудничества и выразил свою надежду на дальнейшее ее развитие.

Деловая встреча и церемония подписания меморандума между ОАО «Банк Эсхата» и Union Pay International прошла в атмосфере взаимопонимания.