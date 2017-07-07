Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин наконец встретились лично — в кулуарах саммита G20. В фейсбуке Федерального правительства Германии появилось видео, на которое попал момент, когда Трамп здоровался с Путиным.

Президент США часто во время рукопожатия пытается потянуть руку на себя, чтобы его собеседник оказался в неловком положении. Но в случае с Путиным он или не стал это делать, или не смог перетянуть руку.

В сети также появилось первое видео с саммита «Большой двадцатки», где российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп впервые находятся так близко друг к другу. На протокольной встрече лидеров G20 Путина и Трампа разделяли только главы делегаций четырех государств: ЮАР, Испании, Турции и Великобритании (считая от Путина к Трампу).