Из-за нехватки воды фермеры Кулябского района постоянно теряют большую часть своего урожая. Насосные станции устарели, вследствие чего снизилась их эффективность. Экскаваторы и самосвалы, добывающие стройматериалы из русел рек, продолжают разрушать берега, на затопленных участках земля приходит в негодность.

Шариф Абдулхамидов, фермер из джамоата Тугарак Восейского района, не может получить воду для полива своих угодий, несмотря на то что оплату производит своевременно. «Из-за нехватки воды я всегда теряю часть своего урожая», - сетует он.

У насосов не работают двигатели, есть другие неисправности, вследствие чего дехкане не могут получить два урожая в год, хотя земля и климат позволяют это делать. В результате сельскохозяйственные земли используются нерационально.

В долгах…

Амирхон Махсиддинов, начальник Управления мелиорации и ирригации по Кулябскому региону, говорит, что его контора подписала соглашения с хозяйствами об орошении 61 493 га земли. По условиям соглашения ДФХ, производственные кооперативы и другие хозяйства должны внести предоплату за услуги водного хозяйства - 40% от всей суммы.

По словам Махсиддинова, на сегодняшний день управление обеспечило хозяйства поливной водой в объеме 75 961 000 кубометров, за что должно быть заплачено 1 261 116 сомони. Задолженность хозяйств достигла 8 499 417 сомони, из которых 4 651 000 сомони - за электроэнергию, благодаря которой работают насосные станции. Задолженность по налогам составляет 2 795 000 сомони.

Больше всех долгов накопилось у хозяйств Фархорского и Восейского районов - 50% долгов всего Кулябского региона.

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В регионе есть два водохранилища - Селбур в Восейском районе с объемом воды 15 188 000 кубометров и Муминабад в одноименном районе, объём воды в котором в настоящее время составляет 20 888 000 кубометров.

Чтобы снизить потерю воды, на берегах рек Сурхоб, Яхсу и Пяндж идут берегоукрепительные работы.

На территории джамоата Тугарак Восейского района много лет пытаются укрепить берега Яхсу. Но с каждым годом обрушение склонов приводит к увеличению земель, оказавшихся под водой.

В этом джамоате пришли в негодность уже более 100 га поливных земель.

По словам местных жителей, чаще это происходит по вине руководителей джамоатов, которые позволяют местным строителям брать песок и гравий из русла рек. Это сейчас, по их словам, происходит в Восе и джамоатах Тугарак и М.Вайсова.

- Собирая песок, тяжелые экскаваторы и самосвалы постоянно разрушают берега, - говорят они.

Мнения специалистов по берегоукрепительным работам никто не слушает. Они просят власти взять под контроль всю технику, которая работает на русле реки для добычи стройматериалов.

Между тем руководство района в этом году вновь собирает деньги с населения для строительства дамб. Мешки с песком, которые были сложены на пути воды (населением путем хашара), смываются каждый сезон.

Мощностей не хватает

В этом году в регионе работает лишь один проект по восстановлению ирригационной системы. Он финансируется международными организациями. В его рамках ремонтируются насосы и двигатели, оставшиеся еще со времён СССР. Но запчасти для ремонта - китайского производства, а это означает, что срок их работы вряд ли будет долгим.

Для исправления ситуации, по словам специалистов, нужно восстановить полные мощности работающих насосных станций, снабдить их современными стандартными запчастями и деталями. Тогда можно будет повысить эффективность землепользования в Кулябском регионе.

…Хомуддин Одинаев, директор Управления ирригации и мелиорации Фархорского района, отмечает, что у хозяйств района из года в год растут долги перед водхозом. Например, в хозяйстве «Гульшан» в разгар сезона вышел из строя один двигатель. Пока его чинили, от нехватки воды пострадали посевы.