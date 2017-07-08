Звезду итальянского кинематографа Орнеллу Мути приговорили к 500 евро штрафа и условному тюремному заключению сроком на полгода за фальшивый больничный, который позволил ей отменить спектакль в Италии и отправиться в Россиию на благотворительный ужин с президентом Владимиром Путиным, пишет издание Il Gazzettino.

Сообщается, что в 2010 году Мути предъявила поддельную справку о болезни в один из театров итальянского Порденоне, где должно было состояться ее выступления. Актриса попросила "пять дней отдыха" из-за якобы диагностированного ларингофарингита и перенесла спектакль.

Вскоре после этого в прессе появились сообщения, что вечером того же дня Мути участвовала в благотворительном ужине в Санкт-Петербурге, на котором присутствовали российский лидер Владимир Путин и голливудский актер Кевин Костнер. После случившегося администрация театра подала иск против актрисы.

Отмечается, что, Кассационный суд смягчил наказание, которое было вынесенно в 2015 году судом первой инстанции Порденоне, снизив штраф и тюремный срок, а также заменив обвинение в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами на попытку подлога.

Мути может избежать тюремного наказания, если выплатит тридцать тысяч евро театру. Кроме того, звезду обязали компенсировать судебные издержки в размере 3,6 тысяч евро.