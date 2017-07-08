Государственный комитет республики Узбекистан по развитию туризма запустил обновленный государственный туристический портал uzbekistan.travel. Данный портал представляет собой систему, призванную помочь потенциальному туристу (местному и зарубежному) узнать больше полезной информации об Узбекистане.

Как сообщает Подробно.уз, работа портала разделена на два направления: справочная информация об Узбекистане (достопримечательности, развлечения и досуг, музеи и др.) и информативные развернутые материалы, интересные для чтения. Так же, на сайте имеется информация об истории и культуре Узбекистана, кухне, видах туризма, о правилах въезда в страну и получения визы. Представлена информация о сотовых операторах и службах такси.

Туристический портал будет работать на 7 языках: русский, английский, немецкий, испанский, китайский, французский и корейский. Информация на сайте и его функционал постоянно расширяется. На данный момент идет сбор и подготовка уникальных материалов об Узбекистане как о туристическом направлении.