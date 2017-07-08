Певица с таджикскими корнями Манижа Сангин дала эксклюзивное интервью Sputnik Таджикистана. Говорили о прошлом, настоящем, будущем и о том, что всегда вдохновляет.

Эта девушка с неординарной внешностью и креативным подходом к музыке. Она родилась в Душанбе и еще ребенком эмигрировала с семьей в Москву, спасаясь от революции. Психолог по образованию и музыкант по зову сердца, она прославилась с помощью видеороликов, которые снимала сама и потом выкладывала в социальную сеть. Никаких продюсеров и наставников – творческая свобода превыше всего. Сегодня Манижа Сангин – востребованная певица, имеющая в арсенале сотни песен на трех языках, четыре музыкальных альбома и тысячи поклонников.

Люди, которые рядом

— Манижа, Вы независимый артист и сами определяете свой репертуар и график. Как выбираете людей для совместной работы?

— Для меня главное – доверие. Любые партнерские отношения основаны на доверии. Если его нет, то работы не получается. Я с этим сталкивалась не раз. Да, действительно, я самостоятельный артист в том смысле, что не подчиняюсь продюсерам, которые бы диктовали мне, когда и как выступать. Но один в поле не воин, и мне все равно необходима синергия с людьми из музыкальной индустрии.

— Кто сейчас работает в Вашей команде?

— В группе у меня идеолог проекта, гитарист, бас-гитарист, барабанщики, бэк-вокалист, виолончелист и пианист. Вообще наш состав растёт. Например, сейчас к нам присоединилась потрясающий вокалист Василиса Савоськина. Во время живых концертов мы с ней импровизируем, это всегда очень эффектно выглядит и звучит. Вообще я люблю людей, которые являются фанатами своего дела, и мне везёт встречать таких на своём пути.

— Кто пишет слова и музыку для Ваших песен?

— В основном я. Но есть некоторые композиции, которые написаны в команде с другими музыкантами.

instagram певицы

— В некоторых интервью Вы рассказывали, что Ваша мама с детства увлекалась музыкой и привила Вам, своей дочери, интерес… Как сейчас мама участвует в Вашей музыкальной жизни?

— Да, мама еще с молодости поклонница музыки. Она даже сама пела, но, увы, сорвала голос. Я всегда говорю, что вся моя жизнь – это арт-проект моей мамы. Она вложила в меня не только материальные, но и духовные ценности, сформировала мою личность, характер и музыкальный вкус. Сегодня мама очень помогает мне в творчестве: она и идеолог, и дизайнер, и главный советник проекта. Шьет костюмы и делает все, чтобы я могла настроиться перед выходом на сцену и чувствовать себя там уверенно.

instagram певицы

Впечатления и планы

— Пару месяцев назад Вы дебютировали как сольный исполнитель, дали масштабный концерт в Санкт-Петербурге. Какие у Вас впечатления от концерта? Сложно было выступать перед таким количеством людей?

— Было очень сложно в первую очередь преодолеть свои сомнения и страхи. Любое такое событие – это испытание верности своему делу. Могу сказать, что пока не запел зал, я не в силах была поверить в происходящее. Но именно с той минуты я поняла, что все на своих местах, и хочется, чтобы таких концертов было больше. Общение со зрителями вживую всегда сильнее, потому что происходит в настоящем времени "глаза в глаза".

— Есть ли какие-то планы, связанные с профессией? Ведь Вы дипломированный психолог.

— К сожалению, я не успела поработать по профессии, но в дальнейшем хочу открыть центр психологической поддержки родителей детишек с особенностями. Кстати, в музыке мне очень помогает психология, потому что творческие кризисы – это сущий ад.

instagram певицы

Из любимого

— Манижа, какая у Вас любимая песня из собственного репертуара?

— Песня "Держи меня, Земля". Ее нет в записи, исполняю только вживую на концертах и при этом часто еле сдерживаю слезы.

— Хобби, кроме музыки?

— Я увлекаюсь селективной парфюмерией. Мечтаю создать свой аромат. Но не массовый, а буквально несколько копий.

— В каком городе Вы сейчас проводите больше времени? Какие любимые места в Петербурге?

— В основном я живу в Москве. Рада, что имею возможность часто приезжать в Петербург, с которым у меня связано много прекрасного. Обожаю гулять в этом городе и ходить по кафе. Например, есть любимая "Квартира Кости Кройца": ресторан, чайная комната и апартаменты в одном флаконе. Это заведение расположено в трех минутах ходьбы от Московского вокзала, и всегда после поезда я прихожу туда завтракать.

instagram певицы

— Как Вы любите проводить время в путешествиях?

— Обожаю просто спать на побережье. Могу часами находиться у моря, при этом ненавижу плавать. А наблюдение за волнами очень успокаивает.

С горечью о родине

— Часто ли Вы навещаете родной Таджикистан? Какие впечатления от нынешнего Душанбе?

— К сожалению, я уже несколько лет не была в Таджикистане из-за политической ситуации. Государство снесло наш семейный дом, лишив меня самого родного места на земле. Из-за этого мне психологически тяжело находиться на родине.

— Напоследок хочу попросить Вас дать добрые напутствия своим соотечественникам. Как от человека, который, эмигрировав в другую страну, сумел добиться успеха.

— В любой стране этого мира можно найти единомышленников. Надо лишь поверить, что мы все едины, и в нас намного больше того, что нас объединяет, чем разделяет.