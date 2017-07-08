Георгий Кошлаков был в свое время начальником Управления геологии Таджикистана, первым заместителем Председателя Совета Министров Таджикской ССР.

7 июля в возрасте 81 года ушел из жизни профессор Российско-Таджикского (Славянского) университета,горный инженер-геофизик, член-корреспондент Международной инженерной академии, заслуженный инженер Таджикской ССР, лауреат Государственной премии Республики Таджикистан в области науки и техники им. Абу Али ибн Сино, Почётный геолог СССР, Отличник образования Республики Таджикистан, кандидат геолого-минералогических наук Георгий Вадимович Кошлаков.

О смерти великого ученого стало известно от его коллег.

В том, что в Таджикистане разведаны и открыты сотни месторождений золота, серебра, редких металлов, редкоземельных элементов, чем сегодня богата республика - огромная доля его труда.

" Нас постигла страшная утрата: "ушел из жизни" наш Родной, Дорогой, Неподражаемый, всеми Любимый ГЕОРГИЙ ВАДИМОВИЧ КОШЛАКОВ - Почетный Председатель КСОРС РТ, профессор Российско-Таджикского (Славянского) университета, бывший первый заместитель Председателя Совета Министров Таджикской ССР, бывший советник Премьер-министра и Президента Республики Таджикистан. Наш мир потерял Великого Человека, Человека с Большой буквы, Выдающегося Ученого и Педагога, Замечательного Наставника молодежи, идейного вдохновителя, руководителя и лидера инициатив и начинаний, направленных на развитие интеллектуального потенциала нашей страны, подготовившего плеяду ярчайших учеников: ученых, педагогов и экономистов-практиков, работающих в разных странах мира", - написал представитель стран Центральной Азии во Всемирном координационном совете российских соотечественников Михаил Петрушков на своей странице в Фейсбуке.

"Много лет был лично знаком с ним, в советский период работал с ним по нескольким объектам и очень уважал его. Каждый год, бывая в Таджикистане, заходил к нему на кафедру в РТСУ, и он никогда не отказывал - беседовали с ним о многом", - вспоминает журналист Андрей Захватов.​​​​​​​

Георгий Кошлаков

Кошлаков Георгий Вадимович родился 8 февраля 1936 г. в г. Свердловск (Екатеринбург).

горный инженер-геофизик, кандидат геолого-минералогических наук (1970), член-корреспондент Международной инженерной академии (1994). Заслуженный инженер Таджикской ССР (1986). Лауреат Государственной премии Республики Таджикистан в области науки и техники им. Абу Али ибн Сино (1977). Почётный геолог СССР (1986). Отличник образования Республики Таджикистан (2006).

Награжден орденом "Дусти" (орден "Дружбы" Республики Таджикистан), орденом "Дружба народов", орденом "Трудовое Красное знамя", рядом медалей и грамот Правительства.

В 1958 — Окончил Среднеазиатский политехнический институт и в 1976 году Институт управления народным хозяйством при Совете Министров СССР.

1958—1966 — Инженер-оператор, старший геофизик, начальник партии Управления геологии Таджикской ССР,

1966—1974 — главный инженер Южной Геофизической экспедиции, Управления геологии Таджикской ССР,

1974—1978 — начальник Управления геологии Таджикской ССР,

1978—1991 — заместитель Председателя, первый зам. Председателя Совета Министров Таджикской ССР,

1991 — министр по делам промышленности и сырьевым ресурсам Таджикской ССР,

1991—1992 — председатель Госкомитета по экономике и прогнозированию Республики Таджикистан ,

1992—1993 — директор по промышленности АО «Экотад», Республики Таджикистан,

1993—1996 — старший советник Премьер-министра и Президента Республики Таджикистан по народному хозяйству,

1996—2001 — зав. отделом Развития горных территорий СОПС АН Республики Таджикистан,

2001—2011 — заведующий кафедрой экономики и менеджмента Российско-Таджикского (славянского) университета.

С 2011 года — профессор кафедры Российско-Таджикского (славянского) университета.

Кошлаков Г.В. автор более 76 научных и научно-методических работ по проблемам поисков и разведки полезных ископаемых, изучения глубинного строения земной коры, сейсмического районирования и установления предвестников землетрясений, организации управления и исследования оргсистем, макроэкономики, маркетинга, управления оргизменениями.

Участник ряда Международных конференций: «Переход к свободному рынку в республиках бывшего СССР» (Лондон, 1991; «Перспективы освоения недр стран Центральной Азии» (Денвер, 1994); «Горные районы Центральной Азии. Проблемы устойчивого развития» (Душанбе, 1999) и др.

В 2015 Кошлаков Г.В. был удостоен высокой государственной награды Российской Федерации Орден Дружбы за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, развитие торгово-экономических связей, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.

Кошлаков Г.В. с 2011 года являлся действительным членом Международной инженерной академии (МИА, Москва)