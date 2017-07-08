Президент Дональд Трамп назвал свою встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоялась накануне, 7 июля, в рамках саммита G20 в немецком Гамбурге, «потрясающей», передает Associated Press.

Это первый и пока единственный комментарий Трампа по поводу первой встречи с президентом РФ.

Ранее присутствовавший на встрече госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил журналистам, что между Путиным и Трампом возникла «позитивная химия», и ни один из них не желал заканчивать переговоры, продлившиеся в итоге более двух часов.

7 июля в Гамбурге на саммите G20 состоялась первая личная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. На ней, как сообщили по итогам встречи главы внешнеполитических ведомств России и США, обсуждались в том числе темы урегулирования в Сирии и кибербезопасности.

По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Трамп «надавил» на Путина на тему возможного вмешательства РФ в ход выборов в США. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, сказал, что Трамп «принял» заявления Путина, что Россия не пыталась вмешаться в ход выборов в США.