Известная таджикская модель Парвина Саидова (Пари) решила отказаться от участия в торжествах, посвященных 95-летию великого французского модельера Пьера Кардена в Париже.

Девушка была приглашена на торжества после победы в марте этого года на конкурсе красоты и моды World Beauty Astana 2016. Тогда таджикская модель победила в номинации «Missis International-2016» и получила приглашение от знаменитого кутюрье Пьера Кардена посетить Париж.

Парвина - мать пятерых детей, которых она воспитывает самостоятельно, призналась, что выходит замуж.

Радио "Озоди" сообщает, что по признанию модели, свадьба состоится очень скоро, а Парвина, по ее словам, "всегда предпочитала семью карьере".

Пока не известно, продолжит ли именитая таджикиская модель карьеру в сфере моды после замужества.

27-летняя Парвина Саидова, мать пятерых детей, не раз представляла национальную одежду таджикских дизайнеров на подиумах Центральной Азии и Европы.