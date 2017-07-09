Предприниматели приграничных сел Лахшского района Таджикистана и Чон-Алайского района Кыргызстана хотят развивать взаимную торговлю. Их усилия в расширении приграничной торговле готовы поддержать местные органы государственной власти двух сторон.

О взаимном желании и готовности развивать торгово-экономические связи и приграничную торговлю заявили участники совместной трансграничной встречи, которая состоялась накануне в центре Лахшского района. На встрече, организованной по инициативе местных предпринимателей при поддержки хукумата Лахшского района, приняли участие около 40 представителей приграничных джамоатов Лахш, Муксу и Алга Таджикистана и сел Кашка-Суу, Дароот-Коргон, Кызыл-Эшме и Ачык-Суу Кыргызстана, заинтересованные в развитии приграничной торговли. В организации встрече оказал содействие проект ПРООН «Содействие торговле в Центральной Азии».

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По словам председателя Лахшского района Баротзода Файзулло Раджаба, таджики и кыргызы испокон веков традиционные имели торговые связи и сейчас необходимо направить все усилия на использование и развитие имеющегося огромного потенциала в сфере торгово-экономического сотрудничества и приграничной торговли, о котором всегда говорят главы наших государств. «Руководство и все жители Лахшского района придают важное значение добрососедским отношениям с Чон-Алайским районом Кыргызстана, особенно торгово-экономическим связям, которые повышают благосостояние и уровень жизни наших граждан», - отметил он.

В свою очередь, заместитель главы госадминистрации Чон-Алайского района Саадат Туйгунова, поблагодарив таджикскую сторону за теплый прием, подчеркнула важность развития приграничной торговли с жителями таджикских сел, особенно для жителей Чон-Алайского района, который является самым отдаленным приграничным районом Кыргызской республики. «У жителей наших районов не только традиционные дружественные связи, но также многие имеют и родственные отношения. Эти позитивные факторы благоприятствуют расширению торговых связей, и мы всячески должны содействовать их развитию и устранению барьеров на пути взаимовыгодной торговли», - сказала она. Подчеркнув положительный опыт функционирования на уровне двух районов в последние годы двусторонней совместной комиссии по развитию приграничных торгово-экономических отношений, Саадат Туйгунова подчеркнула важность оживления работы этой комиссии.

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В ходе трансграничной консультативной встречи по развитию приграничной торговли, участники обменялись положительным опытом взаимной торговли, обсудили состояние экономических отношений между приграничными селами. Была подчеркнута необходимость развития традиционных торговых отношений путем улучшения работы приграничных рынков, создания соответствующих условий для передвижения людей и товаров, развития контактов между местными торговцами и предпринимателями, бизнес-структурами с целью более широкого использования экспортного потенциала двух районов.

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Во второй половине консультативный встречи таджикские и кыргызские предприниматели в малых рабочих группах конкретизировали существующие проблемы и составили совместный план действий по их решению.

Встречу подытожил заведующий отделом экономики и торговли исполнительного органа госвласти Лахшского района Нусратулло Нийматов, выразив уверенность, что данное мероприятие даст новый импульс развитию взаимной торговли. «Наши предприниматели закупают у жителей Чон-Алайского района хорошие сорта семенного картофеля, скот, в свою очередь кыргызской стороне реализуются фрукты, овощи и другая продукция. Лахшский район – это колыбель дружбы и восточные ворота Таджикистана, передовой район по производству сельскохозяйственной продукции, и он конечно же заинтересован в расширении взаимовыгодного сотрудничества с кыргызской стороной как в торговой, так и других сферах», - подчеркнул он.