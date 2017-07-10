Победой юношеской сборной Афганистана в Гиссаре завершился международный юношеский турнир «CAFA U-15 Boys Tournament 2017» для стран-участниц Центрально-азиатской футбольной Ассоциации.

Победитель турнира определился в заключительном туре. В решающем матче юношеская сборная Афганистана одержала победу над командой Узбекистана – 3:2. В другой встрече юноши Таджикистана взяли верх над сверстниками из Туркменистана – 3:1.

По итогам турнира сразу две команды – сборные Афганистана и Узбекистана набрали одинаковое количество очков – по 9. Однако за счет личной победы над Узбекистаном афганские юноши в итоге стали победителями турнира. «Серебро» досталось сборной Узбекистана, а бронзовые награды выиграли футболисты Туркменистана.

На церемонии награждения и закрытия соревнований победители, призеры и лучшие были награждены грамотами, медалями и кубками от оргкомитета турнира. Лучшим вратарем турнира «CAFA U-15 Boys Tournament 2017» был признан голкипер сборной Кыргызстана Шумкарбек Топчубаев. Нападающий сборной Узбекистана Буронбек Мирзасалимов с пятью голами стал лучшим бомбардиром. Приз самого ценного игрока турнира получил полузащитник юношеской сборной Таджикистана Шерзод Дадабоев.