ЧП произошло в полдень, 8 июля, вблизи села Хостав Дарвазского района ГБАО: с афганской стороны сошел оползень, который перекрыл реку Пяндж, вода вышла из берегов и затопила село. В результате 22 дома жителей села были затоплены. Люди не пострадали, они размещены в палаточном городке.

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Кроме того, как сообщил «АП» первый заместитель Штаба по ЧС и ГО области Гулша Насиллобеков, более 800 метров автотрассы Душанбе-Хорог оказались под водой. До вечера 9 июля вода не отступила.

Тем временем, как сообщила пресс-секретарь председателя ГБАО Нилуфар Асламшоева, нанесенный стихией ущерб пока полностью не подсчитан.

Распоряжением главы области, с целью оказания помощи пострадавшим от стихии, на место происшествия отправлена продовольственная и материальная помощь

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Международная гуманитарная организация ФОКУС выделила семьям пострадавших палатки и необходимые для быта вещи.

На месте происшествия работают спасатели и техника с целью скорейшего устранения последствий стихии и восстановления движения по автодороге Душанбе-Хорог.