В индийском городе Бхубенешваре (штат Одиша) завершился ХХII чемпионат Азии по легкой атлетике. Победитель Олимпиады 2016 в Рио-де-Жанейро Дильшод Назаров, как и прогнозировалось, выиграл очередной 4-й титул чемпиона Азии по метанию молота.

Дильшод не оставил сомнения в своем абсолютном превосходстве, все его три броска были лучшими результатами в чемпионате Азии 2017 года. Самый лучший из них - 76,69 м был зафиксирован на протоколе и почти на три метра опередил главного конкурента из Китая Ван Сидзу (73.81 м). Бронзу выиграл представитель Южной Кореи Ли Юн-Чул (73.77 м).

Это четвертая победа таджикского спортсмена на чемпионатах Азии. Ранее он выиграл золотые медали азиатских первенств в Гуаньчжоу (Китай, 2009), Пуне (Индия, 2013) и Ухани (Китай, 2015). Кроме этого, Назаров является трёхкратным победителем Азиатских игр - в Дохе (Катар, 2006), Гуаньчжоу (Китай, 2010) и Инчхоне (Южная Корея, 2014).

Другие спортсмены Таджикистана не попали в призовые места на чемпионате Азии 2017 года.

Путь к вершине

ЧТОБЫ стать одним из лучших в мире метателей молота Дильшод Назаров прошел через огонь, воду и медные трубы. Он родился в спортивной семье. Дильшод в молодости играл в теннис, футбол и баскетбол, а когда в 1992 году сосед познакомил его с молотом, он выбрал эту тяжелую дисциплину легкой атлетики.

Детство Дильшода прошло в то время, когда в Душанбе было неспокойно. В 1992 году, когда Назарову было всего 10 лет, он шел пешком на тренировки далеко от дома.

«В то время общественный транспорт в Душанбе не работал, и я должен был пойти на занятия пешком», - вспоминает он о своих юношеских годах в интервью официальному сайту Международной Ассоциации легкоатлетических федераций - ИААФ.

«Я был высоким и сильным, поэтому выглядел старше своих сверстников. Но я был еще ребенком и конечно, было боязно ходить на занятия спортом», - приводит слова спортсмена международный сайт.

В течение трех лет, Назаров сделал тот же путешествие три или четыре раза в неделю. По словам спортсмена, три года спустя ему купили велосипед, и ездить на тренировку стало намного легче.

Он начал посвящать большую часть своего свободного времени на спорт. Но было время, когда он мог забросить занятия. В 1996 году, когда Дильшодбыл в возрасте всего 14 лет, погиб отец.

«Это было очень трудное время для нашей семьи», - рассказал Назаров сайту ИААФ, - Моей матери пришлось нелегко, и я был готов отказаться от легкой атлетики, чтобы найти дополнительный доход. Но мама настояла, чтобы я продолжал свою карьеру. Именно благодаря ей, что я достиг всего в легкой атлетике».

Через год после смерти отца, ДильшодНазаров занял третье место в Играх Западной Азии. Он занял пятое место в чемпионате мира среди юношей в 2000 году, затем в 2001 году выиграл свой первый крупный титул на чемпионате Азии среди юниоров.

После этого он началпосещать два раза в год тренировочный лагерь в украинском городе Новая Каховка. Вскоре это начало приносить свои плоды.В 2003 году Назаров улучшил свой результат почти на шесть метров. Он квалифицировался к чемпионату мира, но травма спины помешала ему выдержать конкуренцию. Потом пришло разочарование на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году, когда все его попытки не увенчались успехом.

«Я был очень расстроен, но не был разочарован», - рассказывает Дильшод. - Потому что знал свой потенциал, что могу бросить снаряд намного дальше, и быть среди лучших метателей молота в мире».

Так и случилось. Далее Назаров завоевал чемпионские титулы Азиатских игр в 2006 и 2010 годах, между этими соревнованиями выступил и на Олимпиаде в Китае и занял 11-е место.

Но следует отметить, что его все время преследовали травмы, но несмотря на это, он упорно продолжал тренироваться и двигаться к своей цели.

С 2010 года у Дильшодапочти каждый турнир становится удачным.

Во многих отношениях, 2014 год был одним из лучших сезонов в карьереНазарова. Он в трех случаях забросил молот дальше 80 метров.

На основе всех успехов Дильшода Назарова лежит упорный труд, ибо ничто в жизни не достается без большого труда.

Досье: полное имя: Дильшод Джамолиддинович Назаров

Рост: 187 см

Вес: 120 кг

Дата рождения: 6 мая 1982 Душанбе, Таджикистан

Личный рекорд:

Молот 80,71 м. Галле (Германия) – 25 мая 2013 г.

Чемпионаты мира:

Серебро - Пекин 2015

Азиатские игры:

Золото - Доха 2006

Золото -Гуанчжоу 2010

Золото - Инчхон 2014

Чемпионаты Азии:

Бронза - Манила 2003

Серебро - Инчхон 2005

Серебро - Амман 2007

Золото - Гуанчжоу 2009

Золото - Пуна 2013

Золото - Ухань 2015

Олимпийские игры

Золото – Рио-де-Жанейро 2016/