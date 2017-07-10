В индийском городе Бхубенешваре (штат Одиша) завершился ХХII чемпионат Азии по легкой атлетике. Победитель Олимпиады 2016 в Рио-де-Жанейро Дильшод Назаров, как и прогнозировалось, выиграл очередной 4-й  титул чемпиона Азии по метанию молота.

Дильшод не оставил сомнения в своем абсолютном превосходстве, все его три броска были лучшими результатами в чемпионате Азии 2017 года. Самый лучший из них - 76,69 м был зафиксирован на протоколе и почти на три метра  опередил главного конкурента из Китая Ван Сидзу (73.81 м). Бронзу выиграл представитель Южной Кореи Ли Юн-Чул (73.77 м). 

Это четвертая победа таджикского спортсмена на чемпионатах Азии. Ранее он выиграл золотые медали азиатских первенств в Гуаньчжоу (Китай,  2009), Пуне (Индия, 2013)  и Ухани (Китай,  2015). Кроме этого, Назаров является трёхкратным победителем Азиатских игр -  в Дохе (Катар, 2006), Гуаньчжоу (Китай,  2010)  и Инчхоне (Южная Корея, 2014). 

Другие спортсмены Таджикистана не попали в призовые места на чемпионате Азии 2017 года. 

Путь к вершине

ЧТОБЫ стать одним из лучших в мире метателей молота Дильшод Назаров прошел через  огонь, воду и медные трубы. Он родился в спортивной семье. Дильшод в молодости играл в теннис, футбол и баскетбол,  а  когда в 1992 году сосед познакомил его с молотом, он выбрал эту тяжелую дисциплину легкой атлетики. 

Детство Дильшода прошло в то время, когда в Душанбе было неспокойно. В 1992 году, когда Назарову было всего 10 лет, он шел пешком на тренировки далеко от дома.  

 «В то время общественный транспорт в Душанбе не работал, и я должен был пойти на занятия  пешком», - вспоминает он о  своих юношеских годах в интервью официальному сайту Международной Ассоциации легкоатлетических федераций - ИААФ. 

«Я был высоким и сильным, поэтому  выглядел старше своих сверстников. Но я был еще ребенком и конечно, было боязно ходить  на занятия спортом», - приводит  слова спортсмена международный сайт. 
В течение трех лет, Назаров сделал тот же путешествие три или четыре раза в неделю. По словам спортсмена, три года спустя ему купили велосипед, и ездить на тренировку  стало намного легче. 
Он начал посвящать большую часть своего свободного времени на спорт. Но было время, когда он мог забросить занятия. В 1996 году, когда Дильшодбыл в возрасте всего 14 лет, погиб отец.   

«Это было очень трудное время для нашей семьи», - рассказал  Назаров сайту ИААФ, - Моей матери пришлось нелегко, и я был готов отказаться от легкой атлетики, чтобы  найти дополнительный доход. Но мама настояла, чтобы я продолжал свою карьеру. Именно благодаря ей, что я достиг всего в легкой атлетике». 
Через год после смерти отца, ДильшодНазаров занял третье место в Играх Западной Азии.  Он занял пятое место в чемпионате мира среди юношей в 2000 году, затем в 2001 году  выиграл свой первый крупный титул на чемпионате Азии среди юниоров. 

После этого он  началпосещать два раза в год тренировочный лагерь в украинском городе Новая Каховка. Вскоре это начало приносить свои плоды.В 2003 году Назаров улучшил свой результат  почти на шесть метров. Он квалифицировался к чемпионату мира, но травма спины помешала ему выдержать конкуренцию. Потом  пришло разочарование на Олимпийских играх в Афинах в  2004 году, когда все его попытки не увенчались успехом. 

«Я был очень расстроен, но  не был разочарован», - рассказывает Дильшод.  - Потому что знал свой потенциал, что могу бросить  снаряд намного дальше,  и быть среди лучших метателей молота в мире». 
Так и случилось. Далее Назаров завоевал чемпионские титулы Азиатских игр в 2006 и 2010 годах, между этими соревнованиями выступил и на Олимпиаде в Китае и занял 11-е место. 

Но следует отметить, что его все время преследовали травмы, но несмотря на это, он упорно продолжал тренироваться и двигаться к своей цели. 

С 2010 года у Дильшодапочти каждый турнир становится удачным. 

Во многих отношениях, 2014 год  был одним из лучших сезонов в карьереНазарова. Он в трех случаях забросил молот дальше  80 метров. 

На основе всех успехов Дильшода Назарова лежит упорный труд,  ибо  ничто в жизни не достается без большого труда.

 

Досье:  полное имя: Дильшод Джамолиддинович Назаров 
Рост: 187 см 
Вес: 120 кг 
Дата рождения: 6 мая 1982 Душанбе, Таджикистан 
Личный рекорд: 
Молот 80,71 м. Галле (Германия) – 25 мая 2013 г. 
Чемпионаты мира: 
Серебро - Пекин 2015   
Азиатские игры: 
Золото - Доха 2006   
Золото -Гуанчжоу 2010   
Золото - Инчхон 2014   
Чемпионаты Азии: 
Бронза - Манила 2003   
Серебро - Инчхон 2005   
Серебро - Амман 2007   
Золото - Гуанчжоу 2009   
Золото - Пуна 2013   
Золото - Ухань 2015  
Олимпийские игры 
Золото – Рио-де-Жанейро  2016/