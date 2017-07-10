В конце прошлой недели ушел из жизни известный политик и ученый Георгий Вадимович Кошлаков, человек, для которого Таджикистан стал родным, который всей душой и сердцем любил Таджикистан.

Я, как журналист, работающий в СМИ Таджикистана в течение почти 35 лет, мало видел госчиновников, которые могли бы выслушать представителей простого народа, спорить с ними, высказаться по больным вопросам страны и общества, но Георгий Вадимович всегда и везде для таджиков был «своим». К нему обращались за советом, за решением проблем, за помощью и он помогал по мере своих возможностей.

В моей памяти остались три эпизода из жизни Георгия Вадимовича, которые ясно и четко доказывают его любовь и уважение к таджикской земле, к таджикскому народу.

Будущий президент России Борис Ельцин, работавший в 1987-89 годах первым заместителем председателя Госкомстроя СССР, а затем министром СССР, в конце 80-х годов посетил Таджикистан, чтобы изучить вопросы дальнейшего строительства Рогунской ГЭС.

Тогда в стране шли жаркие споры – строить или не строить Рогун. Некоторые видные деятели таджикской культуры и литературы, часть населения Раштского региона выступали против строительства гиганта энергетики, мотивируя свои возражения тем, что ГЭС наносит непоправимый урон экологии региона.

Тогда в ходе своей встречи с таджикскими энергетиками, учеными, представителями правительства Борис Ельцин, уловив настроения аудитории, выступил за продолжение строительства Рогунской ГЭС. На следующий день Ельцин посетил стройплощадку будущей ГЭС, и, заметив настроение местных жителей, выступил против строительства объекта.

Я тогда заметил, как начал нервничать тогдашний первый вице-премьер Таджикистана Георгий Кошлаков, он подошел к Ельцину и шепотом сказал ему «Вы вчера были за Рогун сегодня против - как понять?». «Это политика, батенька», - ответил ему Ельцин.

Кошлаков дерзко возразил ему: «Это не политика, это бл…во».

В 1990 году Кошлаков был избран депутатом Верховного Совета СССР. В одном из своих выступлений на съезде народных депутатов СССР первый и последний президент Союза Михаил Горбачев назвал нашу республику «Таджикией». Тогда вес депутатский корпус из Таджикистана промолчал, но Кошлаков бросил вызов самому Горбачеву.

«Вам не стыдно, Михаил Сергеевич, что не знаете, как правильно называется союзная республика - Таджикистан», - заявил Кошлаков.

Летом 1990 года в тогдашнем Камсомолабадским районе (ныне Нурабадский район) состоялся первый разрешенный властями страны митинг местных жителей против строительство Рогунской ГЭС.

Все выступающие на том митинге ораторы требовали остановить строительство ГЭС и вообще забыть о данном проекте.

Единственный представитель правительства Таджикистана Георгий Кошлаков выступил тогда в защиту Рогунского проекта.

Он заявил, что пройдут годы, и сами участники митинга будут сожалеть о том, что сегодня выступают против Рогуна.

Один из пожилых участников митинга тогда сказал Кошлакову: «Скоро выйдешь на пенсию, возьмешь свой чемодан и уедешь в Россию, а мы останемся жить здесь, дай нам решать свою судьбу».

Кошлаков тогда ответил ему на таджикском языке «Клянусь, когда я умру, моя могила будет на таджикском кладбище».

Георгий Кошлаков умер 7 июля 2017 года, его похоронили на душанбинском кладбище.

Земля ему пухом, царство ему небесное…