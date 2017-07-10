Илья Глазунов умер в ночь на 9 июля от сердечной недостаточности. Отпевание Глазунова, по предварительным данным, пройдет в храме Христа Спасителя.

Илья Глазунов родился в Ленинграде в 1930 году, он окончил Академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина.

В 1957 году в Центральном доме работников искусств состоялась первая выставка работ Глазунова. Написанную в том году его дипломную работу «Дороги войны» об отступлении Красной Армии, которая была представлена в экспозиции выставки в 1977 году, запретили как противоречащую советской идеологии. Позже художник написал авторскую копию.



С 1978 года Глазунов начал преподавать в Московском художественном институте имени В.И.Сурикова, в 1981-м создал Всесоюзный музей декоративно-прикладного и народного искусства. В 1987 году он возглавил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества.



В 1980 году Илья Глазунов получил звание народного художника СССР.​

За свою жизнь он написал более 300 картин и несколько книг, в которых отстаивал идеи монархии, был удостоен открытия собственной галереи в Москве и ордена «За заслуги перед Отечеством».

