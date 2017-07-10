Руководство Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана оценивает нынешние двухсторонние таджикско-иранские отношения достаточно удовлетворительными.

«Не сказал бы, что у нас плохие отношения с Ираном. Не скажу отличные. Но отношения у нас в достаточной мере удовлетворительные. Острых проблемных конфликтов не существует», - заявил заместитель директора ЦСИ Сайфулло Сафаров в понедельник на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что в отношениях между Таджикистаном и Ираном за последнее время наступил некий спад, что, по его мнению, является вполне естественным. «После слишком хороших отношений между государствами обычно наступает некоторый спад», - пояснил Сафаров.

Отметим, что в таджикско-иранских отношениях в последнее время наблюдается некоторая напряженность. Некоторые связывают охлаждение отношений между этими государствами с тем, что Иран поддерживает главного политического оппонента нынешних властей – главу Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабири.

В декабре 2015 года Кабири был приглашен в Иран на конференцию «Исламское единство», хотя до этого его партия была закрыта и объявлена экстремистской и террористической в Таджикистане.

Сам Кабири к тому времени был объявлен в розыск по линии Интерпола.

Ответом на приглашение Кабири в Иран стали санкции властей Таджикистана в отношении иранских предпринимателей, в частности запрет на ввоз некоторых продуктов. Также была приостановлена деятельность иранского комитета помощи «Имдод» в Таджикистане.