Амерниканские военнослужащие во время "Регионального сотрудничества" в Военном институте МО РТ, 2009 год

В Душанбе сегодня, 10 июля, стартовали двухнедельные международные учения «Региональное сотрудничество-2017». В них принимают участие свыше 200 представителей сил безопасности Таджикистана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана и США, а также наблюдатели из Казахстана.

Командовать многонациональными ежегодными командно-штабными учениями «Региональное сотрудничество 2017» будет Минобороны Таджикистана, сообщил «АП» начальник пресс-центра оборонного ведомства Таджикистана, полковник Фаридун Махмадализода.

Представители СМИ могут ознакомиться с ходом учений в Доме офицеров Минобороны Таджикистана 19 июля.

В этом году «Региональное сотрудничество» будет сосредоточено на операциях по стабильности, безопасности границ, пограничном контроле, борьбе с терроризмом, распространением наркотиков и оружия.

Ход проведения операций будут отработаны в основном на специальных компьютерах, которые установлены в Доме офицеров Минобороны Таджикистана.

С 17 по 21 июля военнослужащие США и Таджикистана проведут двусторонние полевые учения вблизи полигона «Фахрабад» в ходе которой имитируемая миротворческая операция, проводимая в соответствии с мандатом ООН, в которой основное внимание уделяется борьбе с терроризмом, безопасности границы, координации действий в случае стихийных бедствий и обеспечению стабильности в регионе.

На учениях, которые пройдут вблизи полигона «Фахрабад», будут задействованы несколько вертолетов Минобороны Таджикистана, стрелковое оружие.

Учения по региональному сотрудничеству проводятся ежегодно с 2001 года; последнее мероприятие было проведено 16-28 сентября 2016 года в Массачусетсе.