Президент России Владимир Путин находится с рабочим визитом в Екатеринбурге, где поучаствовал в выставке «Иннопром-2017». Об этом сообщает Life.ru.
Осматривая представленные на выставке модели, Путин остановился у стенда «Ниссана», где презентован новый джип «Мурано», и вспомнил, что сам когда-то ездил на автомобиле этой марки.
Президент РФ рассказал, что в 90-е годы он работал в мэрии Петербурга и ездил на «Ниссане». «Это была не такая сложная машина, но мне очень нравилась», - поделился воспоминаниями глава государства.
Ранее Ассоциация европейского бизнеса озвучила самые продаваемые автомобили в России по итогам июня 2017 года. В список экспертов попали Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris.
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Саида9 часов назад
И всё считаю самыми лучшими авто "Мерседес" Германия и Тайота "Ланд Крузер" Япония...