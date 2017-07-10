Правительство подписало соглашение о продолжении строительства Верхне-Нарынских ГЭС. Инвестором стала чешская компания Liglass Trading CZ, ранее выигравшая тендер на постройку 10 малых ГЭС в Кыргызстане, сообщает Kloop.kg.

Соглашение о продолжении строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС было подписано 10 июля — инвестором стала чешская компания Liglass Trading CZ, пишет издание.

Согласно договору, Liglass Trading должна построить и ввести в эксплуатацию Акбулунскую и Нарынскую ГЭС Верхне-Нарынского каскада, строительство которых было приостановлено в декабре 2015 года после прекращения сотрудничества с российской компанией «РусГидро».

В конце июня 2017 года президент Алмазбек Атамбаев в интервью изданию РБК намекал на то, что Кыргызстан нашел инвестора для Верхне-Нарынских ГЭС, но не назвал компанию.

В начале июля Liglass Trading также выиграла тендер на постройку 10 малых ГЭС в Кыргызстане. Компания основана в Чехии в 2003 году. Как указано на официальном сайте, Liglass Trading занимается созданием солнечных и гидроэлектростанций. В частности, они строили ГЭС в Армении, Италии, Чехии, Сербии и России.

Строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС началось в 2012 году на основе соглашения между Россией и Кыргызстаном.

В конце 2015 года Кыргызстан решил расторгнуть договор и найти новых инвесторов. Тогда Атамбаев сказал, что Россия не сможет построить эти объекты, потому что ее экономика «находится не на подъеме» из-за падения цен на нефть.