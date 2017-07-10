Сенатор США Джон Маккейн заявил, что Вашингтон проигрывает войну в Афганистане. По мнению сенатора, США не имеют стратегии, поскольку она не оглашена американским президентом. США ведут военные действия в Афганистане уже 16 лет, однако положение дел в этой стране пока оставляет желать лучшего, пишет Газета.ру.

Глава сенатского комитета по делам вооруженных сил Джон Маккейн рассказал в интервью телекомпании CBS News, что у США «нет стратегии» в Афганистане. «Мы проигрываем. Когда ты не выигрываешь — ты проигрываешь. И афганская национальная армия несет неприемлемые потери», — сказал он. Как отметил сенатор, причина неудач американской операции в этой стране кроется в действиях Белого дома. По мнению Маккейна, президент США должен «объявить о стратегии».

США находятся в Афганистане с 2001 года, когда американские военные начали операцию против террориста Усамы бен Ладена, организовавшего террористическую атаку 11 сентября. Несмотря на уничтожение бен Ладена в 2011 году, американские военные по-прежнему ведут борьбу с исламистской группировкой «Талибан», борющейся против афганского правительства.

С начала века роль главной движущей силы мирового терроризма перешла от «Талибана» к «Исламскому государству» (ИГ) (обе организации запрещены в России). ИГ воюет как с талибами, так и с правительством Афганистана. Афганские войска в последнее время одержали несколько побед, но закрепить успех на северных территориях страны не смогли. Сейчас в основном афганское правительство при поддержке США контролирует только Кабул и приближенные к столице территории.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявлял, что США и их союзники по НАТО слишком рано уменьшили численность войск в Афганистане. Военный министр отметил: «Мы, возможно, вывели свои войска слишком быстро, уменьшили их число намного быстрее, чем следовало».

Но есть и альтернативная точка зрения. Решение США увеличить свой военный контингент в Афганистане является правильным, так как американцы и НАТО делают ставку не на прямое участие в боевых действиях против талибов и ИГ, а на обучение афганских военных, силовиков и спецназа, которые непосредственно и воюют, отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.

«В российских экспертных кругах распространена версия, что афганская армия слабая, коррумпированная и не может справиться с талибами. Я считаю, что сторонники этой версии лукавят», — добавил Серенко.

«Даже в своем несовершенном виде афганские силовики не позволяют талибам захватить [полностью] ни одной провинции», — рассказывал «Газете.Ru» эксперт. В настоящее время в Афганистане находится примерно 8,5 тыс. американцев и приблизительно 12 тыс. солдат и офицеров из других государств – участников НАТО. В ближайшее время планируется увеличить присутствие ВС США на 30–50%.

В основном американские военные расположены на базах, и их задача не участвовать в боях, а оказывать поддержку и обучение армии Афганистана. В то же время в июне Пентагон заявлял, что намерен направить еще 4 тыс. военнослужащих в Афганистан.

Согласно данным Центрального командования ВС США и специального главного инспектора по реконструкции Афганистана (независимый механизм надзора, выстроенный Вашингтоном), часть территории Афганистана, контролируемой правительством страны, сократилась с 70% в 2015 году до 60% в настоящее время.

Под контролем «Талибана» находится 10% территории страны, еще 30% оспаривается противоборствующими сторонами.

На фоне конфликта в Афганистане Россия призывает к переговорам с талибами, видя в них меньшее зло, чем в ИГ, для которых Афганистан лишь одна из территорий для ведения глобального джихада.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замер Кабулов недавно заявлял, что талибы готовы к переговорам, но лишь после того, как иностранные войска уйдут из страны. «Надо прекращать войну, а не отыгрываться на простых афганцах, которые в итоге всего этого проливают кровь», — подчеркнул дипломат.

При администрации Билла Клинтона США сами тактически поддерживали режим талибов. Сейчас же они выступают против переговоров и недовольны усилиями России на этом направлении.

«Для нас «Талибан» не является полезным инструментом в борьбе с ИГ, и если Москва его таковым видит, то это ошибка. Афганистан под контролем талибов будет приютом для радикальных групп, включая тех, кто хочет совершать нападения на Россию. Однако в отличие от ИГ, нацеленного на глобальный джихад, талибы ограничиваются лишь территорией Афганистана», — говорил в интервью «Газете.Ru» экс-представитель администрации США по Афганистану Джеймс Доббинс.