Коллегия по уголовным делам Согдийского областного суда приговорила 45-летнего жителя города Исфары Нозима Каримова, признав виновным в убийстве супруги, к 20 годам лишения свободы.



Источник в облсуде отметил, что осужденный 15 марта 2017 года, находясь в нетрезвом состоянии, из-за возникшего семейного конфликта с супругой - 40- летней Мухайё Каримовой, очень сильно избил женщину - мать своих двух маленьких детей. В результате, от полученных тяжелых травм, не совместимых с жизнью, женщина скончалась на месте происшествия.

Срок наказания осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.