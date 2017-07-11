В Москве в торговом центре «Рио» на Дмитровском шоссе произошел пожар. Из торгового центра в больницы отправили 14 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает «Интерфакс», площадь задымления составила 70 тысяч квадратных метров. Площадь возгорания — около тысячи квадратных метров.

Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Вероятно, не сработала система дымоудаления, в результате чего ТЦ затянуло дымом. Площадь пожара составляла 200 кв. метров.

Десять пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, пишет издание. Состояние еще четверых пострадавших оценивается как тяжелое. Также двум пострадавшим была оказана помощь на месте.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. "Желаю им скорейшего выздоровления", - написал он у себя в твиттере.

По его словам, пожарные, рискуя своими жизнями, спасли четырех человек, заблокированных в здании. Он рассказал, что четверо остававшихся в торговом центре людей спаслись, закрывшись в морозильной камере, и были выведены оттуда пожарными.