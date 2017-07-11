Делегация высокопоставленных официальных лиц Европейского союза прибывает в Таджикистан. Визит генерального директора по международному развитию и сотрудничеству Европейской комиссии Стефано Мансервиси и специального представителя Евросоюза по вопросам Центральной Азии Петера Буриана состоится 12 июля.

Делегация ЕС проведет ряд встреч с представителями высшего руководства Таджикистана, включая президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и заместителя премьер-министра Давлатали Саида.

Также планируется проведение совместной встречи с министрами экономического блока Таджикистана — министром экономического развития и торговли Неъматулло Хикматуллозода, министром финансов Абдусаломом Курбониёном и председателем Национального банка Таджикистана Джамшедом Нурмахмадзода.

Кроме того, делегация ЕС отправится в район Шамсиддина Шохин Хатлонской области (бывший Шуробадский район) с целью посещения приграничного рынка и пограничного переходного пункта с Афганистаном и изучения возможности строительства, при предложенной финансовой поддержке ЕС, нового трансграничного моста, а также рынка в Фархорском районе.

Во время данной поездки Стефано Мансервиси будут сопровождать высокопоставленные должностные лица ЕС, а также представители Германского банка развития (KfW) и сотрудники Фонда Ага Хана.