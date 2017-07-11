Его Высочество Ага Хан отмечает сегодня, 11 июля, алмазный юбилей - 60-ю годовщину в качестве 49-го наследного имама (духовного лидера) мусульман шиитов-исмаилитов всего мира. Шестьдесят лет назад, в возрасте 20 лет, Карим Ага Хан унаследовал Имамат от своего деда, сэра Султана Мухаммад Шаха Ага Хана и стал имамом мусульман шиитов исмаилитов.

Как сообщили «АП» в Организации Ага Хана по развитию (АКДН), 11 июля, в честь этого исторического события исмаилиты всего мира проведут церемонии, приуроченную к этому событию.

«Это празднование объединит исмаилитское сообщество и партнеров Организации Ага Хана по Развитию (АКДН) во всём мире, а также руководителей правительств и религиозных сообществ в более чем 25 странах мира. Одиннадцатого июля начинается год важных посланий Ага Хана касательно глобальной приверженности партнёрству, основанного на принципах этики в действиях, мира и плюрализма», - отметили в АКДН.

За прошедшие шесть десятилетий Ага Хан изменил качество жизни миллионов людей во всем мире. Его деятельность в области здравоохранения, образования, культурного возрождения и предоставления экономических возможностей, вдохновляет на достижения и улучшила условия жизни и возможности во многих самых отдаленных и неблагополучных регионах мира.

Согласно этической традиции ислама, религиозные лидеры не только интерпретируют веру, но также несут ответственность за оказание помощи в улучшении качества жизни своего сообщества и общества, в котором они проживают. Для Ага Хана это означало посвятить свою жизнь решению проблем развивающихся стран.

Ага Хан и сообщество мусульман шиитов-исмаилитов

Ага Хан является прямым потомком Пророка Мухаммада через Али – первого Имама, двоюродного брата и зятя пророка, и его супруги Фатимы, дочери Пророка.

Шестьдесят лет назад, в возрасте 20 лет, он унаследовал Имамат от своего деда, Сэра Султана Мухаммада Шаха Ага Хана и стал Имамом мусульман шиитов исмаилитов.

Сегодня Ага Хан руководит глобальным сообществом мусульман шиитов-исмаилитов, численностью приблизительно 15 миллионов, живущих преимущественно в Южной Азии, Центральной Азии, Африке, Ближнем Востоке, Европе, Северной Америке и на Дальнем Востоке.

Как и мусульманский мир в целом, исмаилитское сообщество представляет собой богатое разнообразие культур, языков и национальностей. В качестве Имама, он занимается интерпретацией веры и несет ответственность за религиозные институты, а также деятельность его последователей во всем мире.

Ага Хан и организация Ага Хана по развитию

Руководствуясь этикой веры и наследственной обязанностью Имама способствовать улучшению качества жизни своего сообщества и общества, в котором оно живет, Ага Хан находится в авангарде инноваций в области развития в течение последних 60 лет. Он является учредителем и председателем организации Ага Хана по развитию (АКДН), представляющей собой одну из самых обширных организаций по развитию в мире.

АКДН работает в более чем 30 странах, преимущественно в Центральной и Южной Азии, Восточной и Западной Африке и на Ближнем Востоке. Организация насчитывает около 80 тысяч сотрудников и является одной из крупнейших организаций по развитию в мире.

Вдохновленная исламской этикой сострадания и обязанностью заботиться о нуждающихся, АКДН работает на благо всех граждан, независимо от их пола, происхождения или религии. Полномочия агентств AKДН охватывают широкую сферу от здравоохранения и образования до архитектуры, микрофинансов, снижения риска стихийных от бедствий, развития села, продвижение предприятий частного сектора и восстановления исторических городов — все вместе они являются является катализатороми для развития. Вместе, они способствуют строительству активного гражданского общества, которое реагирует на потребности уязвимых слоёв населения.

Ежегодно AКДН расходует 925 миллионов долларов США на некоммерческие социальные и культурные проекты по развитию. Данная сумма увеличилась в три раза за последние десять лет. Организация управляет более чем 200 учреждениями здравоохранения, 2 университетами с кампусами в шести странах, и 200 школами и школьными программами по усовершенствованию в самых отдаленных и самых бедных странах развивающегося мира.

Одновременно, AKДН управляет более чем 90 проектными компаниями в постконфликтных странах и в странах с переходной экономикой, помогая им закладывать фундамент экономического развития. Эти компании, от крупномасштабного гидроэнергетического проекта в Уганде до компании сотовой связи в Афганистане, в настоящее время дают доход в сумме более чем 4,1 миллиарда долларов США. Часть доходов от этой деятельности повторно инвестируются в проекты по развитию, осуществляемые Ага Ханом.

Следуя традиции своих предков, насчитывающей более чем тысячелетнюю историю, учреждения исмаилитскими Имамами самых первых университетов и образовательных учреждений в мусульманском мире, Ага Хан также подчеркивает важность образования, как для мужчин, так и для женщин. Он основал образовательные центры, лидирующие по качеству в международной практике обучения, знания и научного исследования, включая, Университет Ага Хана, Университет Центральной Азии и Академии Ага Хана.

Ежегодно наряду с другими многочисленными инициативами, AKДН предоставляет качественное медицинское обслуживание пяти миллионам человек, улучшает обучение двух миллионов студентов от дошкольного до университетского уровня, производит электроэнергию для десяти миллионов человек, и помогает восьми миллионам повысить продовольственную безопасность, повысить семейный доход, и улучшить качество жизни в целом.

Согласно традиции, Алмазный Юбилей Ага Хана даст начало новым проектам социального, культурного и экономического развития.

Новые проекты и инициативы, которые объявлены или начаты в этом году, включают скоординированные программы по сокращению бедности, увеличение доступа к денежным средствам на образование, здравоохранение и жилье, дошкольное развитие детей и инфраструктурные (преимущественно, водные, энергетические и телекоммуникационные) проекты в развивающихся странах. Дополнительные ресурсы и мощности будут выделены учреждениям АКДН, включая, Университет Ага Хана и Университет Центральной Азии.

Ага Хан верит, что разнообразие должно вдохновлять, а не разделять, и что усиление плюрализма является решающим фактором в деле строительства мирных и успешных обществ. В 2006 году Ага Хан и Канадское правительство учредили Глобальный Центр Плюрализма в Оттаве, целью которого является проведение исследований и продвижение передовых знаний о ценностях, которые подпитывают инклюзивные плюралистические общества.

Ага Хан способствует расширению диалога и сотрудничества между религиозными сообществами и является убеждённым сторонником улучшения понимания ислама. Он подчеркивает роль ислама как мыслящей и духовной веры, которая учит состраданию и толерантности и поддерживает достоинство человечества. Отвергая понятие неизбежного конфликта между народами, он назвал это «столкновением невежества», а не цивилизаций.

По его собственным словам: «Мир, к которому мы стремимся, не является миром, где различие размыто, а где оно может стать мощной силой во благо, помогая нам развить новое восприятие сотрудничества и согласованности в нашем мире и построить вместе лучшую жизнь для всех».

Во времена, когда все непрерывно изменяется вокруг нас, есть надежда, что Алмазный Юбилей также даст возможность улучшить понимание ислама и мусульманских цивилизаций, а также укрепит сотрудничество между различными народами и религиозными сообществами во всем мире, сообщается в распространенном пресс-релизе Организации.