Делегация Туркменистана во главе с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел господином Рашидом Мередовым посетит Таджикистан с рабочим визитом 13-14 июля.

В программе визита туркменской делегации - встречи и переговоры в правительстве и министерстве иностранных дел Таджикистана, сообщил «АП» источник в правительстве республики.

Ожидается, что главу внешнеполитического ведомства Туркменистана примет президент Эмомали Рахмон.

Политическая основа отношений между Таджикистаном и Туркменистаном была заложена 27 января 1993 года подписанием Протокола «Об установлении дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Туркменистаном».

Объем торгового оборота между двумя государствами за 2016 год составил 93,5 млн. дол. США.

Актуальными направлениями сотрудничества являются энергетика, транспорт, сельское хозяйство и другие отрасли экономики.

В рамках празднования Международного дня «Навруз» в Ашхабаде (март 2013 г.) с участием президентов 10 стран мира, главами Таджикистана – Эмомали Рахмоном, Туркменистана – Гурбангулы Бердымухаммедовым и Афганистана – Хамидом Карзаем был подписан трехсторонний «Меморандум о взаимопонимании между Туркменистаном, Исламской Республикой Афганистан и Республикой Таджикистан по проекту строительства железной дороги «Таджикистан-Афганистан-Туркменистан».

Реализация данного проекта, станет важным звеном в международных транспортных перевозках между государствами Азиатского региона. При реализации этого проекта Таджикистан повысит возможность диверсификации своих транспортных коридоров, что будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между странами-участницами проекта, увеличит товарооборот, позволит создать новые рабочие места и придаст новый положительный импульс для привлечения иностранных инвестиций.

5 июня 2013 года в г. Атамурад Туркменистана при участии глав государств Таджикистана, Туркменистана и Афганистана состоялась официальная церемония закладки туркменского участка железной дороги «Туркменистан-Афганистан-Таджикистан».

Ожидается, что в рамках предстоящего визита делегации Туркменистана в Душанбе одним из главных тем обсуждения сторон станет именно ускорения реализации вышеназванного проекта.