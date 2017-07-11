В столичном издательстве «Контраст» вышла в свет книга на таджикском языке «Мудрые мысли и изречения президента Таджикистана, Основателя мира и национального единства-Лидера нации Эмомали Рахмона».

Цитатник главы государства охватывает широкий спектр тем, в том числе о государственной независимости, мире и национальном единстве, национальной идентичности, истории, родном языке, нравственности, воспитании и образовании, женщинах и молодежи, празднике Навруз, правовой культуре и Конституции республики, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

Книга издана с использованием национальных орнаментов, в объеме 464 страниц.

Составителем и автором предисловия сборника является доктор исторических наук, старший советник аппарата главы государства Зафар Сайидзода (экс пресс-секретарь президента Таджикистана Зафар Саидов), а его главным редактором - доктор филологических наук, профессор РТСУ Масрур Абдуллаев.

Электронный вариант книги будет размещен на сайтах Национальной библиотеки Таджикистана и Российско-Таджикского (Славянского) университета. Следует отметить, что подобного рода цитатники государственных лидеров пользуются спросом у широкого круга читателей. Например, в России недавно был издан цитатник Президента РФ Владимира Путина под названием «Мысли о России».