Стивен Кинг — один из самых известных и публикуемых писателей на сегодняшний день.

Американский писатель Стивен Кинг назвал президента США Дональда Трампа «фейковым». Сообщение опубликовано в твиттере Кинга, сообщает Газета.ру.

«Новости реальные. Президент фейковый», – заявил писатель.

Запись Кинга быстро стала вирусной. Это один из его самых популярных твитов.

Реакция на заявление писателя оказалась неоднозначной, передает BuzzFeed. По словам некоторых пользователей, Кинг забыл, что Трамп выполняет свою работу, для которой был избран. Другие комментаторы назвали фейковыми книги Кинга.

Поклонники писателя выступили в его защиту. Кроме того, часть пользователей начали придумывать шуточные альтернативы для президента.

Комментариев от Белого дома пока не поступало.

Трамп неоднократно говорит о фейковых новостях. Например, в маесообщалось, что глава государства вновь обрушился на «фейковые СМИ» после истории о его зяте.

Также сообщалось, чтоТрамп внес Стивена Кинга в черный список в твиттере.