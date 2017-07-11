Боевики террористической группировки "Исламское государство"* подтвердили гибель главаря организации Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Sputnik со ссылкой на телеканал Al Sumaria, который в свою очередь ссылается на местный источник в иракской провинции Найнава.

Ранее в российском Минобороны сообщали, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара, нанесенного ВКС России 28 мая в предместье Ракки.

При ударе были ликвидированы около 330 террористов. В конце июня иранское телевидение распространило снимки, которые могут быть подтверждением гибели главаря ИГ.

Абу-Бакр аль-Багдади (настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) в июле 2014 года провозгласил "исламский халифат" на Ближнем Востоке.