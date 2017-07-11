Торговая делегация США прибудет 12 июля с первым визитом в Таджикистан. Трехдневный визит состоится под руководством Торгового совета США-Таджикистан при содействии правительства Таджикистана.

Таджикистан посетят ряд влиятельных компаний США: AGCO Со, Baker & McKenzie, General Electric, Amity Technology, APR Energy, Сoca-Cola, Visa, Mobilized Construction and WHITE64.

«Целью визита является изучение инвестиционного климата и укрепление торговых связей», - сообщили «АП» в Торговом совете США-Таджикистан.

Председатель Торгового совета США-Таджикистан Филипп де Леон отмечает, что эти компании работают в различных секторах, «сотрудничество по которым хотели бы развивать и укрепить американский и таджикский народы». Это в частности сельское хозяйство, энергетика, туризм, юридические услуги, образование, товары народного потребления, развития инфраструктуры и прочее.

«Я твердо верю в успех этого визита, который не был возможным без поддержки со стороны правительства Республики Таджикистан», - отметил Филипп де Леон.

Согласно программе визита, американские гости посетят Свободную экономическую зону «Дангара». Также в ходе визита запланированы встречи с представителями государственных структур и частного сектора Таджикистана.

Торговый совет США-Таджикистан - независимая торговая ассоциация, целью которой является укрепление коммерческих и инвестиционных связей между США и Таджикистаном. Членами Торгового совета являются частные компании США. Данный Совет был создан в октябре 2016 года. Тогда же прошло первое заседание этого Совета.