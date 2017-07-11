Клип Уиз Халифы и Чарли Пута на песню «See You Again», посвященную погибшему актеру Полу Уокеру, стал самым популярным видео сервиса YouTube. У ролика на момент написания заметки было 2 895 552 454 просмотра. У прежнего рекордсмена сервиса, клипа южнокорейского рэпера PSY «Gangnam Style», на миллион просмотров меньше, пишет Медуза.

Песня «See You Again» вошла в саундтрек фильма «Форсаж 7». Пол Уокер не успел закончить съемки в картине, он погиб в автокатастрофе в ноябре 2013 года.

«Gangnam Style» стал первым видео в истории YouTube, набравшим миллиард просмотров. Это произошло в декабре 2012 года, через полгода после выхода клипа. К июню 2014-го видео набрало второй миллиард просмотров.