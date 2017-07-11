АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 12 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

- Торговая делегация США прибудет с первым визитом в Таджикистан. Трехдневный визит состоится под руководством Торгового совета США-Таджикистан при содействии правительства Таджикистана.

- Таджикистан посетит делегация высокопоставленных официальных лиц Европейского союза - генеральный директор по международному развитию и сотрудничеству Европейской комиссии Стефано Мансервиси и специальный представитель Евросоюза по вопросам Центральной Азии Петер Буриан.

- Состоится 11-я сессия Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ пятого созыва. На ней будут рассмотрены около 20 вопросов. Начало в 9:00.

- Завершается срок, который был дан таджикским гражданам со стороны МВД РТ в деле миграционной регистрации – она была сокращена до одних суток. Он был введен 1 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, где проходил Кубок конфедераций по футболу.

- В Республиканском пресс-центре состоится пресс-конференция Комитета по делам религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов. Начало в 9.00.

- Руководство министерства здравоохранения и социальной защиты населения встретится с журналистами в 11.00.

- Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино проведет пресс-конференцию в 8.00.

- Торгово-промышленная палата проведет пресс-конференцию по итогам первого полугодия в 8.30 утра в здании Торгово-промышленной палаты.

- Ректорат Таджикского технического университета имени Осими встретится с журналистами в 10.00.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 12 ИЮЛЯ

1906-1968 – Родился писатель Тоджи Усмон.

1932 – Родился доктор филологических наук Наджми Сайфиев.

1933 – Родился актер, режиссер Сафо Содиков.

1956 – Родился режиссёр Кудратулло Эшонов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая, местами переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 21-26 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 37-42 тепла, в предгорьях ночью 14-19 тепла, днем 30-35 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 27-32 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 15-20 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая, местами переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, местами усиление до 12-17 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Малооблачно, без осадков, мгла. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 28-30 тепла.