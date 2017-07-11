Обнаружил его 20-летний житель Вахдата, занимаясь ремонтными работами в подвале жилого дома. Человеческие останки, по данным МВД, принадлежат женщине, которая была убита 13 лет назад, а ее тело замуровано в стену.

На сайте МВД Таджикистана сообщается, что при проведении оперативно–розыскных мероприятий милиция задержала по подозрению в этом убийстве 39-летнего мужчину - жителя сельского джамоата Розик города Вахдата: он был мужем убитой женщины.

«Следствие показало, что подозреваемый в результате возникшего семейного конфликта в 2004 году ударил несколько раз кетменем по голове своей жены, когда она уснула. Тело женщины он отнес в подвал, и замуровал бетоном», - отмечается в сообщении.

МВД отмечает, что по этому факту возбуждено уголовное дело в отношении задержанного по статье 104 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, ведется следствие.

Другие подробности не сообщаются.