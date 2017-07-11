В Узбекистане сдерживать рост цен на продукты поможет Фонд содействия стабилизации цен на внутреннем потребительском рынке, созданный указом президента Шавката Мирзиёева, пишет «Норма.Uz».

Планируется, что Минфин передаст Фонду средства в эквиваленте $100 млн - на сглаживание сезонных и иных резких колебаний спроса и предложения на продовольственные товары. В первую очередь, речь идет о мясе, растительном и животном масле, зерновых, муке, картофеле, моркови, репчатом луке и ряда других видов социально значимых продуктов.

Средствами Фонда будет распоряжаться Республиканская комиссия по мониторингу и контролю за ценами на основные виды социально значимых продовольственных товаров во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым.

Схема такова: комиссия принимает решение о необходимости вмешаться в ценообразование, совместно с Министерством внешней торговли в кратчайшие сроки на конкурентной основе закупает недостающие продукты, которые затем будут продавать в специальных торговых точках.

Кроме того, до конца 2017 года Минфин дополнительно выделит $70 млн на закупку лекарств и изделий медицинского назначения для бюджетных учреждений здравоохранения - семейных поликлиник, учреждений экстренной и скорой медицинской помощи.

В Таджикистане с ценами борются по старинке - словом

В Таджикистане традиционно с ценами борются в канун праздников и специальные приказами. И, как правило, борьба эта идет только в столице республики. В этом году накануне священного месяца Рамазан (именно в этот месяц в стране цены всегда сильно взлетают вверх), новый мэр столицы Рустам Эмомали подписал решение о предотвращении повышения цен во время священного месяца.

Для этого руководителей всех городских рынков, независимо от формы собственности, обязали ежедневно организовывать поставки продуктов первой необходимости из ближайших районов и, соответственно, создавать их запасы в хранилищах на территории рынков.

Кроме того он поручил организовать ярмарки по продаже сельхозпродукции из регионов страны.

И нужно отметить, что резко возросшие цены в первую неделю поста, после снизились и были приемлемы до самого окончания Рамазана.