Москва стала единственным российским мегаполисом, чье состояние в «Индексе качества городской среды» оценено как хорошее. По итогам исследования специалистов, столица занимает первую строчку в индексе, вторую – Санкт-Петербург. В самом конце списка значится Волгоград.

Как в среду пишет газета «Известия» со ссылкой на «Индекс качества городской среды», наиболее благоприятной для жизни среди российских городов-миллионеров признана городская среда Москвы.

КБ «Стрелка» изучило городскую среду около 90 российских городов. Оценивались, в частности, такие показатели, как «Жилье и прилегающее пространство», «Уличная инфраструктура», «Озеленение и водные пространства», «Социально-досуговая зона», «Общественно-деловая инфраструктура» и «Общегородское пространство». При оценке также использовался ряд подпунктов, например «Безопасность» и «Разнообразие».

Российская столица стала единственным мегаполисом, чье состояние городской среды специалисты оценили как хорошее. Для такой оценки городу надо было набрать выше 70% от максимального количества баллов. Москва набрала 73%.

С удовлетворительным показателем 65% на второй строчке в списке указан Санкт-Петербург. При этом в разделе «Социально-досуговая зона» северная столица опережает Москву и набирает 76%. Златоглавая в этом разделе набирает только 58%.

Кроме того, достаточно высокую оценку получила социально-досуговая зона Казани - 72%. Но в общем индексе главный город Татарстана занимает только третье место с результатом 51% от максимального количества баллов.

Авторы исследования отмечают, что в Москве «продуманно и целенаправленно занимаются созданием комфортных условий для жителей», что и обеспечило ей лидерство. Широкие финансовые возможности столицы, по словам исследователей, здесь не играют ключевой роли.

Волгоград, являющийся одним из городов-хозяев предстоящего Чемпионата мира по футболу-2018, признан наименее комфортным российским мегаполисом. Городская среда Волгограда набрала только 32% и получила неудовлетворительную оценку.

«Индекс качества городской среды», на который ссылается издание, подготовлен Агентством по ипотечному жилищному кредитованию совместно с КБ «Стрелка». В основу исследования специалистов легли 45 российских и международных систем оценки. Индекс разработан с учетом четырех основных критериев: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие.