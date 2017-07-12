Спикер верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев сегодня на сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли высказал свое мнение по вопросу переименований населенных пунктов страны.

«Переименования населенных пунктов республики исходят из норм принятого еще в октябре 2009 года закона Таджикистана «О государственном языке», - отметил спикер.

Согласно требованиям вышеназванного закона, присвоение наименований, переименование областей, городов, районов, поселков, сел других населенных пунктов, а также улиц, проспектов, площадей, парков культуры осуществляются на государственном языке в порядке, установленном законодательством Таджикистана».

«Республика Таджикистан обеспечивает восстановление и защиту исторических наименований местностей на территории республики. Каждый гражданин Республики Таджикистан обязан знать государственный язык», - подчеркивается в законе.

Ректор Таджикского национального Университета, член верхней палаты парламента республики Мухаммадюсуф Имомзода заявил, что переименование населенных пунктов страны, в чьих названиях не отражены нормы таджикского языка, происходит по инициативе президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

«Переименовывая населенные пункты Таджикистана на правильные, таджикские названия, мы возвращаемся к своим историческим корням, и это дело будет продолжено и в будущем», - заявил сенатор.

Сегодня на сессии сенаторы по предложению правительства, переименовали кишлаки Уртакайнар и Горбулок Яванского района в Зафар и Горчашма.